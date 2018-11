Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det var godt å få den ballen i mål, sier Marcus Rashford i et intervju vist på TV 2.

Marcus Rashford satt på benken fra start mot Bournemouth, til tross for at Romelu Lukaku måtte stå over kampen på grunn av skade. Alexis Sánchez ble foretrukket på topp fra start.

«Supersub»

Rashford kom inn i andreomgang og var med på å sette fart på Manchester Uniteds angrep. Han hadde blant annet en dobbeltsjanse som til slutt ble reddet på strek. Det så deretter ut til at kampen ville ebbe ut i et uavgjort-resultat, men på overtid fikk Rashford ballen i mål etter godt forarbeid av Paul Pogba.

Pogba chippet ballen inn i feltet etter en overstegsfinte, og der fikk Rashford stå fem meter. Han dempet med magen og ventet ut Bournemouth-spillerne før han sendte ballen i mål til stor jubel fra tilreisende United-supportere.

Etter kampen fikk Rashford spørsmål om han nå kan kalles en superreserve.

– Du kan si det, men det viktige er de tre poengene. Vi har hatt en ujevn start på sesongen og alle poengene vi kan få nå vil utgjøre en forskjell for oss, sier Rashford.

Brennhet Martial

Bournemouth var det klart beste laget i den første omgangen, og tok en tidlig ledelse. Men Anthony Martial er i storform om dagen og scoret sitt femte mål på fire seriekamper da han scoret før pausen.

Anthony Martial har funnet scoringsformen. Her omfavnes han av lagkameratene etter lørdagens scoring. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Martial har i perioder vært ute i kulden i Manchester United, men det har franskmannen greid å snu. Manager José Mourinho er blitt langt mer positiv til Martial, og uttalte blant annet før helgen at han håper angriperen vil skrive ny kontrakt med klubben.

Martials kontrakt går ut på slutten av sesongen, med en klausul som gjør at klubben kan forlenge med ett år etter det. Partene diskuterer en kontrakt med varighet utover det.

Mourinho håper klubben og Martial blir enige.

– Selvfølgelig. En ting er at han er en talentfull spiller som alle vet at han er, og som alle har visst siden han var i Monaco. En annen ting er at han er på vei til å bli en toppspiller. Han er mye nærmere å være en toppspiller nå, sa Mourinho før kampen.