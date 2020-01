United-profiler i konflikt om Solskjærs fremtid: – Dette kan ikke forsvares

– Det er i bunn og grunn Solskjær som har ansvaret, og når de taper mot Burnley er det ingen i Manchester United som klarer å godta at de er i en prosess, sier NRKs fotballekspert, Carl-Erik Torp.

For nettopp prosessen har Solskjær og flere i styret og stell lent seg på når det butter imot eller diskusjonen om klubbens trener dukker opp. Det vil ta tid å bygge opp laget, mener Solskjær, men får kristiansunderen den nødvendige tiden?

– Det er ingenting som tyder på at man her legger fundamentet for fremtiden. Jeg ser ikke hvilken retning de går i, sier tidligere støttespiller og lagkompis, Rio Ferdinand hos BT Sports etter kampslutt.

– Penger har blitt brukt hytt og vær de siste syv årene, men hva har det gitt. Dette kan ikke forsvares, fortsatte han rasende.

En av dem som mener nordmannen bør få mer tid, er tidligere lagkamerat Phil Neville. Han sier klubben bør signere minst to nye spillere i overgangsvinduet i januar.

– United er der de er på dette tidpsunktet, og det må folk akseptere. Troppen virker skjør, uerfaren og det ser ut som de er tynget av forventningspresset, sier Neville.

LITE FORNØYD: Rio Ferdinand var en stopperkjempe i Manchester United og spilte flere år sammen med Ole Gunnar Solskjær. Engelskmannen har vært stor tilhenger av Solskjær, og flere ganger bedt om at han skal få tid. Nå virker det som tålmodigheten har tatt slutt for den tidligere høyreiste forsvarsspilleren. Foto: DARREN STAPLES

– Ferdig etter sesongen

BBCs fotballekspert Martin Keown levner ikke Solskjær store sjanser til å fortsette som manager i Manchester United etter inneværende sesong.

– Alarmklokkene ringer, sier Martin Keown.

I BBC-programmet «Match of the day» kommenterer den tidligere engelske landslagsspilleren mulighetene for at den hardt pressede nordmannen fortsetter som sjef i Manchester.

Flere tidligere profiler fra engelsk Premier League sitter rundt bordet hos den britiske allmennkringkasteren og feller dom over Manchester Uniteds svake prestasjon mot Burnley.

HAR IKKE TROEN: Martin Keown tror Solskjær er ferdig etter sesongslutt. Foto: PHIL NOBLE

– Jeg vet at folk sier han bør få mer tid, men dette er Manchester United, det er en stor fotballklubb, sier Keown, som tilbrakte mesteparten av karrieren hos rivalen Arsenal.

– Jeg tror ikke han kommer til å vare lenger enn etter sesongen.

NRK-ekspert: – Solskjær har ikke det som skal til

Manchester United er 30(!) poeng bak serieleder Liverpool. Opp til mesterligaspill er avstanden syv poeng.

– Er Solskjær kapabel til å få dette laget tilbake på nivået de en gang var?

– Jeg har lenge tenkt at Solskjær ikke har det som skal til for å løfte United til det nivået de skal være på, sier NRK-ekspert Torp.

– Nå må klubben ta et valg. Jeg tror andre trenere kunne fått mye mer ut av dette mannskapet, enn det Solskjær har fått. Han er en United-legende med stor påvirkningskraft inn i klubben, men samtidig ser man lite utvikling av spillestil og enkeltspillere, avslutter Torp.