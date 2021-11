United-opptur etter Solskjær-avskjeden: – For Ole

Målet kom drøye ti minutter før full tid. Villarreal rotet i bakerste ledd, og Fred presset Capoue såpass hardt at ballen havnet hos Cristiano Ronaldo.

Og mannen som i september spilte sin første kamp for United etter tolv år i Real Madrid og Juventus, kunne selvsagt ikke gjøre annet enn å gi Manchester United den oppturen de så sårt har lengtet etter. Portugiseren så at keeper var langt utenfor mål og lobbet ballen iskaldt i nettet til sitt 140. mesterligamål.

– Ronaldo har vært enestående. Vi må bli solide igjen fordi om vi er det, har vi enhver mulighet til å vinne kamper når vi har han på topp, sier Harry Maguire til BT Sport.

Like før full tid fikk dessuten Jadon Sancho, som har slitt siden han kom til Manchester i sommer, fastsatt sluttresultatet til 2-0. Sancho smalt ballen til venstre for keeper. Ballen gikk via tverrliggeren og i mål.

Målet var det første i United-drakta for Sancho, som på 104 kamper i Borussia Dortmund fikk 38 fulltreffere.

DOBLET: Jadon Sancho fastsatte sluttresultatet. Bilder med tillatelse fra TV 2. Du trenger javascript for å se video. DOBLET: Jadon Sancho fastsatte sluttresultatet. Bilder med tillatelse fra TV 2.

Dermed kan Michael Carrick smile for seier i første forsøk som midlertidig manager. Han var en del av lagets trenerteam under hele Solskjærs periode.

– Det har vært tøffe dager for oss i klubben. Jeg sitter igjen med følelsen av at resultatet i dag er for Ole, jeg klarer ikke å komme bort fra det, sier Michael Carrick etter kampen, ifølge TV 2.

Carrick er den første engelskmannen til å vinne sin første kamp i sjefsstolen i Manchester United siden Walter Crickmer i november 1931, ifølge statistikktjenesten Opta.

– Viktig

Solskjær måtte søndag tre av fra sjefsstolen i Manchester-laget etter nesten tre år som manager i storklubben. Han hadde overlevd blant annet 0-5-tap mot Liverpool, men etter et ydmykende 1-4-tap mot Watford hadde styret fått nok.

VIKAR: Michael Carrick har midlertidig ansvaret for Manchester Uniteds prestasjoner. Foto: PABLO MORANO / Reuters

Laget ligger på 8.-plass i Premier League og røk ut allerede i første runde av ligacupen.

Men i mesterligaen har de fremdeles muligheten. Seieren tirsdag sikret de avansement til 8.-delsfinalen og de trenger kun ett poeng mot Young Boys i siste runde for å bli gruppevinner.

– Det er viktig for vår sesong. De siste månedene har ikke vært i nærheten av gode nok, og vi må få et resultat for sesongen og supporterne våre. Vi må sørge for at dette bare er begynnelse, sier Maquire.

Klasseredning

Tirsdagens kamp var mot laget som i mai fratok Solskjær det som kunne blitt hans ene tittel i sjefsstolen. Lagene møttes i europaligafinalen og spilte likt helt til samtlige utespillere hadde lyktes på sitt forsøk i straffesparkkonkurransen. Da keeperne skulle forsøke seg mislyktes derimot David de Gea, mens Villarreals Gerónimo Rulli ble spanjolenes store helt.

Tirsdag leverte derimot de Gea til gagns.

STANSET: Manu Trigueros kan skylde på David de Gea for at han ikke sendte Villarreal i ledelsen. Foto: Alberto Saiz / AP

I det 57. minutt var nemlig Villarreal nære ved å ta ledelsen. Manu Trigueros plukket opp en retur og fyrte av på halvvolley. Ballen gikk via gresset, men de Gea vartet denne gang opp med en fantastisk enhåndsredning.

Carrick og resten av Manchester United kan takke spanjolen for at de ikke havnet under.

Og da tok Villarreal for en stakket stund grep om kampen, og kun minutter senere var de igjen nær ved å ta ledelsen.

Snudde etter bytter

I sitt første laguttak som manager gjorde Carrick et grep Solskjær har unngått. Kun for andre gang denne sesongen var ikke Bruno Fernandes å se i startelleveren, mens Donny van de Beek, som fikk lite tillit under Solskjær, var med fra start.

Etter timen gikk derimot van de Beek ut til fordel for nettopp Fernandes. Samtidig kom Marcus Rashford inn.

Og mens Villarreal like før hadde tatt styringen om kampen, kom United til raskt til et par brukbare muligheter etter byttene.

ENDELIG: Jadon Sancho kunne for første gang juble for scoring i United-drakta. Foto: PABLO MORANO / Reuters

Blant annet var Jadon Sancho nær ved å sette ledermålet. I stedet var det Ronaldo som fikk æren av å sende laget i ledelsen, mens Sancho altså fikk sin scoring like før full tid.

– Det var hardt og nervøst i første omgang. Det var viktig å holde oss i kampen, og jeg synes gutta som kom inn virkelig hjalp oss med å fortsette å presse på, og prestasjonen i andre omgang var veldig god, sier Maguire.