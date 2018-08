Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

«Sparket i morgen».

Det var beskjeden fra Tottenham-fansen på Old Trafford etter at Mauricio Pochettinos mannskap knuste Manchester United på Old Trafford.

– Det er tungt å tape på hjemmebane for alle, men laget er samlet. Det er ingen union uten manageren, sa Mourinho til Sky Sports etter kampen. Tapet er portugiserens største hjemmetap i karrieren uansett turnering.

Med tre baklengs har Mourinhos mannskap nå sluppet inn hele seks mål på de to siste kampene.

– United er et trist skue, det er det bare å innrømme, sa redaktør i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb Dag Langerød til NRK forrige uke.

Kanes ventetid over

Langerød og resten av United-supporterne fikk heller ikke noe å smile av på Old Trafford mandag kveld.

Det sto 0–0 til pause, men etter hvilen kom Tottenham raskt ut av startblokkene. Etter 50 minutter sendte Harry Kane bortelaget i føringen med en utsøkt heading.

Det var Kanes første scoring på Old Trafford i karrieren. Engelskmannen har dermed scoret på 25 av 28 stadioner han har spilt på i Premier League.

– Dette er de kampene vi må vinne, sa Kane til Sky Sports.

Rørt Moura med to mål

Bare 133 sekunder senere måtte David de Gea plukke nok en ball ut av nettet etter at Lucas Moura bredsidet et innlegg fra Christian Eriksen i mål.

Syv minutter før slutt var det duket for mer brasiliansk samba. Moura mottok ballen fra Harry Kane og plasserte den til side for De Gea.

TO MÅL: Lucas Moura scoret to mål for Tottenham, og var meget rørt etter kampen. Foto: ANDREW YATES / Reuters

Etter kampen tok en rørt Lucas Moura til tårene.

– Jeg kan ikke beskrive hvor mye dette betyr for meg, sa Moura til Sky Sports etter kampen.

Lloris fra start etter fyllekjøring

Så sent som natt til fredag ble Tottenham-kaptein og målvakt Hugo Lloris tatt for fyllekjøring i London.

Mandag var likevel franskmannen med fra start i Tottenham-buret.

Lloris ble også avgjørende da han vartet opp med en mesterlig redning på et skudd fra Lukaku på stillingen 0–1 til bortelaget.