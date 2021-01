United møter Liverpool i FA-cupen

Liverpool blir neste FA-cuphinder i Ole Gunnar Solskjærs titteljakt i Manchester United. Kampen spilles på Old Trafford.



Det ble klart etter mandagens trekning av 4. runde i verdens eldste klubbturnering. Den kunne knapt vært tøffere for Solskjærs lag, men fikk i det minst fordel av hjemmebane.



Storkampen spilles om underkant av to uker. Liverpool tar for øvrig imot Manchester United i ligaen kommende søndag.