Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Seieren var svært viktig for Uniteds håp om mesterligaspill. De er nå kun tre poeng bak Chelsea, som i øyeblikket er på plasseringen som gir garantert billett til mesterligaen neste sesong.

– Det var en veldig viktig seier, det var en viktig kamp, sier Solskjær til TV 2.

Harry Maguire scoret Uniteds andre mål med hodet.

– Det er lenge siden. Jeg visste at det var et spørsmål om tid før jeg scoret igjen, og forhåpentligvis vil det kommer mange flere, sier han i et BBC-intervju.

Mange ropte på rødt kort da Maguire sendte støvelen i skrittet på Michy Batshuayi, men dommeren vinket alt videre.

– Jeg følte at han kom til å falle på meg og min naturlige reaksjon var å rette ut beinet for å stoppe ham, forklarer han.

– Jeg ikke hadde til hensikt å skade ham. Det var bare en naturlig reaksjon.

Bruno Fernandes fikk sin første seier i United-drakten i denne kampen.

– Jeg føler meg bra, vi trengte å vinne. Jeg spiller for den største klubben i England, det er en drøm, sier han.

UNITED-JUBEL: Det ble tre viktige poeng for United-spillerne, Foto: Adrian Dennis / AFP

Chelsea med flest sjanser

Chelsea har ikke slått Manchester United i Premier League siden høsten 2017.

Men det var likevel Chelsea som hadde de største sjansene i første omgang. Både Willian og James kom til gode skuddmuligheter i løpet av de første 10 minuttene.

Et presset bortelag slet med å komme til avslutninger, og de få gangene United kom til muligheter foran Chelsea-målet ble det for upresist av Solskjærs menn.

Det var derfor litt mot spillets gang da Anthony Martial førte Manchester United i ledelsen like før pause.

VAR-avgjørelser

Forarbeidet ble gjort av Aaron Wan-Bissaka. På glimrende vis serverte han ballen til Martial, som stusset ballen videre og bak keeper Wilfredo Caballero. En nydelig scoring av United-duoen.

Chelsea-presset fortsatte imidlertid i uforminsket styrke i andre omgang, og etter 56 minutter slapp hjemmepublikum jubelen løs da Zouma banket ballen i mål.

Målet ble imidlertid annullert etter at VAR-dommerne konkluderte med at Brandon Williams hadde blitt dyttet i ryggen i forkant av scoringen.

Og så slo United nok en gang tilbake.

Denne gangen var det Harry Maguire som brukte hodet etter en perfekt tatt corner av Bruno Fernandes.

Men Chelsea ga aldri opp. Og etter 77 minutter var det Giroud som brukte hodet for hjemmelaget i et herlig angrep. Men nok en gang grep VAR-dommerne inn og annullerte en scoring for Chelsea. TV-bildene viste også at Giroud var offside i situasjonen.

– Det er ikke en 2-0-kamp. Jeg vet ikke hvor mange skudd vi hadde, men det var mange. Men hvis vi ikke scorer, kan man ikke vinne fotballkamper, sier Chelsea-manager Frank Lampard til Sky Sports.

VIKTIG FOR SOLSKJÆR: United var i ferd med å miste kontakten med de beste lagene. Foto: Matthew Childs / Reuters

Viktig kamp for Solskjær

Skulle Manchester United og Ole Gunnar Solskjær bevare et lite håp om å sikre den viktige fjerdeplassen i Premier League, burde de nemlig vinne kveldens kamp mot Chelsea.

United var nemlig helt nede på en niendeplass før mandagens oppgjør - og opp til hjemmelaget på den ettertraktede fjerdeplassen, var det blitt hele seks poeng.

Med seieren har Solskjær igjen fått kontakt med topp fem-sjiktet i Premier League.

Uniteds neste motstander i Premier League, er nestjumbo Watford. Kampen spilles på Old Trafford søndag. Chelsea fortsetter med en ny hjemmekamp i serien lørdag. Den går mot byrival Tottenham.

I forkant av kveldens kamp gikk for øvrig agent Mino Raiola til angrep mot Ole Gunnar Solskjær i denne twittermeldingen:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.