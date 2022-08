– Anten blir du tyngt av å vere kaptein, eller så gjer det at du veks og blir betre. Etter dei første kampane ser det ut til at Ødegaard er ein større spelar, ein større personlegdom og ein større karakter, seier tidlegare Manchester United-spelar Rio Ferdinand til Daily Mail.

Alle var nemleg ikkje like overtydde om at drammensaren ville takle ansvaret Arsenal-manager Mikel Arteta gav han som kaptein denne sesongen.

Ferdinand var blant dei som ytra seg kritisk til avgjerda. Då Ødegaard vart gjort til kaptein uttalte Ferdinand følgjande til sin eigen YouTube-kanal:

– Kapteinsbindet er ei tung byrde å bere. Det kan hende vi får sjå ein annan Ødegaard denne sesongen.

– Starta fantastisk

Med fasit i hand strekk Ferdinand armane i vêret og innrømmer at han tok feil.

– Eg sa at kapteinsbindet kunne bli tungt å bere. Eg sa at det kunne bli det, det var ein sjanse for det. Nokre spelarar blir annleis når dei får kapteinsbindet. Men han har starta sesongen fantastisk. Som spelartype likar eg verkeleg Ødegaard, og førre sesong var fantastisk, seier Ferdinand.

Rio Ferdinand innrømmer at han hadde sine tvil om Ødegaard ville meistre å få kapteinsrolla på permanent basis. Foto: David Klein / Reuters

Den gamle stopparstjerna meiner Ødegaard for fullt byrjar å vise kvifor han var ein av dei mest ettertrakta unggutane i verda som 15-åring.

Mot Fulham i helga skåra den norske landslagskapteinen sitt tredje mål for sesongen, og var ein sterk bidragsytar til at Arsenal tok den fjerde strake ligasigeren sin på like mange kampar og toppar Premier League-tabellen.

Etter 2-1-sigeren vart Ødegaard kåra til banas beste av Arsenals supporterar og Sky Sports, og i tillegg vart han seinare teke ut på laget til runden både hjå BBC og WhoScored.

«Ein sann demonstrasjon av leiarskap»

Arsenal-trenar Mikel Arteta fekk etter kampen spørsmål om kva han meiner Ødegaard bidreg med for ligaleiarane akkurat no.

– Innverknad. Og at han, i vanskelege stunder, tek ballen og får ting til å skje. Det er det han har gjort i dag, sa Arteta etter sigeren mot Fulham.

Martin Ødegaard nyt stor tillit hos Mikel Arteta. Foto: GLYN KIRK / AFP

I avisene blir nordmannen fullrost for sine leiarevner. Nettstaden Football London meiner Ødegaard viste «ein sann demonstrasjon av leiarskap».

Til BBC fortel Ødegaard at han trivst med leiaransvaret i Arsenal.

– Eg kjenner meg meir sjølvsikker og rolegare på bana, så eg prøver å bruke det på ein god måte og gjere det beste for laget. Eg trur alle her er forventa å ta ei leiarrolle sjølv om ein er ung, seier Ødegaard til BBC.

– Ein genistrek

Noverande Sky Sportsekspert Paul Merson har over 300 kampar for Arsenal og følgjer framleis klubben tett.

Paul Merson har late seg imponere av Ødegaard. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

I ein kronikk for Sky Sports skriv Merson at han har late seg imponere stort av det nordmannen har prestert denne sesongen sidan han fekk kapteinsbindet av Arteta.

– Det har vore ein veldig god start på Martin Ødegaards tid som kaptein. Dei betalte 35 millionar pund til Real Madrid for han, det er knapt noko som helst. Han får ting til å skje, og når du er i stand til det, at du omset godt spel til mål og målgivande pasningar, det er då folk byrjar å leggje merke til det. Det er det han har gjort, og det har vore ein genistrek å gi han kapteinsbindet, meiner Merson.

Sjølv om Sky Sports-eksperten er full av lovord om Ødegaard, påpeikar han at det framleis er tidleg i sesongen.

– Vi må sjå kva som skjer når det ikkje går like bra med laget, og han ikkje spelar like bra sjølv. Klarer han då å få med seg laget på same måte? Men akkurat no gjer han det veldig bra. For 35 millionar pund er det heilt utruleg, det han gjer, seier Merson.

Martin Ødegaard har funne seg godt til rette som kaptein i Arsenal. Foto: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

– Korleis kunne Madrid la Ødegaard gå?

Til Talksport etter kampen i helga trekte tidlegare Premier League-spelar og noverande ekspert Tony Cascarino parallellar til Kevin De Bruyne. Cascarino meiner Ødegaard var spelaren som verkeleg skilde seg ut.

Faktisk var nordmannen så god at Gary Lineker, ein av dei mest respekterte fotballstemmene på balløya, stilte eit retorisk spørsmål om kva Real Madrid tenkte på då dei valde å selje han til Arsenal i ein permanent avtale.

– Korleis kunne Madrid la Ødegaard gå når dei har Modric og Kroos, som er på slutten av karrierane deira, sa han i BBC-programmet Match of the Day.

Respekten til nordmannen i Premier League er aukande, ingen tvil om det.

Arsenals neste kamp blir spelt onsdag kveld heime mot Aston Villa i Premier League. Der forventar dei fleste at raudtrøyene tek den femte strake ligasigeren sin mot Steven Gerrards mannskap, som har opna sesongen med tre tap på dei fire første kampane.