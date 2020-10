Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rashford og Fernandes kom inn for Manchester United etter drøyt 60 minutters spill, og frem til da hadde det vært halvannen omgang med småtam fotball fra begge lag.

Men derfra og ut ble det helt andre takter - og United scoret hele fire mål på 25 minutter.

– Det er nesten uvirkelig hvor fort det går når United vinner ballen. Det har vært mesterlig, det de har gjort de siste 30 minuttene, sier Viasat-ekspert Lars Tjærnås.

– Det beste jeg har sett av United under Solskjær, fastslår Jan Åge Fjørtoft i Viasat-studio om den siste delen av kampen.

Solskjær ble konfrontert med en lignende påstand da han ble intervjuet etter kampen, og virket langt på vei enig.

– Kanskje du kan si det. Leipzig er et fantastisk lag, med intensitet, problemer som de gir oss ... Men jeg syns vår prestasjon var fantastisk. Spillerne visste at dette ville bli vanskelig, og jeg syns vi var fantastiske, sier den norske United-manageren i et intervju vist på Viasat, og legger til at han riktignok syns resultatet lyver litt:

– Jeg syns ikke dette er en 5-0-kamp. Men når du har spillere som Rashford, Bruno og Cavani du kan sette inn, så er det klart vi kan lage trøbbel.

Rashford og Fernandes fant hverandre igjen og igjen. Foto: ANTHONY DEVLIN / AFP

Tre av målene kom fra nevnte Rashford, og han forteller at Solskjær ba ham om å gå inn og sette litt fart på kampen.

– Jeg ville skru opp tempoet. Det var rom og i dag fikk vi til pasningsspillet. Vi er veldig farlige da.

Marginale VAR-avgjørelser

United ledet riktignok allerede 1-0 etter scoring av Mason Greenwood i førsteomgang - et mål som måtte sjekkes av VAR før det ble godkjent. TV-bildene viste da at Greenwood var hårfint innenfor offsidegrensen.

VAR måtte tas i bruk igjen da Rashford satte ballen i mål etter 75 minutters spill. Han sto på egen banehalvdel da han ble spilt gjennom på nydelig vis av Fernandes, gikk på et sololøp mot mål - bare for å bli avblåst for offside etter at ballen var lagt i nettet.

Men etter en sjekk av videobildene ble det klart at United nok en gang hadde marginene på sin side, og også dette målet ble godkjent.

– Kan ikke be om mer

Tre minutter etter scoret Rashford igjen, og fem minutter etterpå satte Anthony Martial inn 4-0 fra straffemerket. Til slutt fullførte Rashford sitt hat trick da han satte inn 5-0 noen minutter før slutt.

– Vi kan ikke be om mer enn dette. I dag stemte det, sier Rashford.

Donny van de Beek fikk tillit fra start. Foto: Dave Thompson / AP

Solskjær overrasket med laguttaket mot Leipzig, og han startet blant annet med nyervervelsen Donny van de Beek, som har spilt svært lite etter overgangen fra Ajax.

United var imidlertid aldri truet av Leipzig, som bare hadde to skudd på mål i kampen.

Norske Alexander Sørloth satt på benken fra start for det tyske laget, men ble byttet inn etter 66 minutter - uten å markere seg spesielt.

Bedre gikk det for de to andre nordmennene som var i sving i mesterligaen onsdag kveld. Erling Braut Haaland scoret ett mål da Dortmund slo Zenit St. Petersburg 2-0, og Tokmac Nguen scoret det ene målet da Ferencváros berget ett poeng mot Dinamo Kiev. Kampen endte 2-2.