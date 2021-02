United kjempet seg til kvartfinale

Bournemouth videre i FA-cupen

Bournemouth er klar for kvartfinale etter at de feide Burney av banen med 2-0-seier. Det er første gang på 64 år at klubben er kommet så langt i turneringen.

Sam Surridge var i hovedrollen, da han både scoret og skaffet straffe.

I første omgang kom Jack Stacey på et helhjertet overlappsløp og ble spilt fram av David Brooks. Høyrebacken fant Surridge, som kunne beine ballen i nettaket fra kloss hold.

I sluttminuttene ble Surridge hindret ulovlig etter å ha blitt satt opp av Billing, og den straffen fikk Junior Stanislas æren av å sette i mål.