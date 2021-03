Ingebrigtsen med nok et EM-gull

Jakob Ingebrigtsen var helt suveren under 3000 meteren under EM innendørs i polske Torun søndag kveld. Han vant på tiden 7.48.20.

– Dette gikk oppskriftsmessig. Han leker med konkurrentene, og tar dette lekende lett, sa NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal da Ingebrigtsen løp inn til gull.

Ingebrigtsen ledet an feltet store deler av løpet og fikk konkurransen akkurat dit han ville.

– Jeg lå vel i front fra første meter, og så byttet vi på litt selvfølgelig. Men jeg tenkte at det var verre for meg mentalt om det ble et raskt løp i denne finalen. Så jeg la meg i front for å holde det rolig. Det fungerte overraskende lenge, sa Ingebrigtsen til NRK.

Han var naturligvis meget fornøyd med å ta sitt andre gull under mesterskapet i Polen.

– Man føler seg litt uslåelig når man kommer inn på oppløpet først etter å ha vært i front nesten hele vegen, sa Ingebrigtsen.

Dette var Ingebrigtsens andre gull i innendørs-EM i Polen. Det første tok han på 1500 meteren på fredag.

Narve Gilje Nordås løp også 3000 meterfinale. Han endte på en meget solid femteplass på tiden 7.50.21.