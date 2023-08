Ungguttene sikret tre poeng for Rosenborg

Rosenborg slet og slet, men sikret seg til slutt tre poeng borte mot Haugesund. Allerede tre minutter ut i kampen scoret Haugesund det første målet ved Sory Diarra. Ti minutter ut i andreomgang fikk Haugesund ballen i mål igjen, men målet ble annullert for offside.



Etter det raknet Haugesund. Først scoret 18 år gamle Håkon Røsten sitt første mål. Kun minutter senere ble Haugesunds Bruno Leite utvist. Derfra og ut var det Rosenborg som presset for seieren og ett minutt før full tid sikret 17 år gamle Magnus Holte seieren for trønderne.



Rosenborg har nå fire seiere på rad i Eliteserien.