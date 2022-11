Danske stjerner får lov å kritisere Qatar under VM

De danske spillerne nektes ikke å uttale seg om kritikkverdige forhold i Qatar under fotball-VM, men fotballforbundets direktør sier det ikke er deres ansvar.

Mandag offentliggjorde den danske landslagssjefen Kasper Hjulmand brorparten av navnene i sin VM-tropp i et direktesendt program på dansk TV 2. Han lot fem plassert stå åpne inntil videre.

I det samme programmet deltok Det danske fotballforbundets direktør Peter Møller. Han fikk spørsmål om hvordan danskene skal forholde seg til menneskerettighetsbruddene i Qatar og andre kritikkverdige forhold hos VM-arrangøren under sluttspillet.

– Vi har det paradokset at vi skal spille et sted DBU ikke har valgt å heie på. Vi stemte ikke for det og var uenige i den beslutningen (tildelingen). Vi kjemper for å forbedre de rettighetene som emigrantarbeiderne og andre har i Qatar, sa Møller.

Videre la han til at det er naivt å tro at Danmark alene kan «endre en hel kultur», men at det jobbes aktivt mot Fifa og den qatarske VM-organisasjonen rundt de temaene Qatar kritiseres for.

– Men det er viktig å si at det ikke blir spillerne eller trenerne som skal fremføre det budskapet. Det blir meg eller den øvrige ledelsen i DBU. Spillerne skal selvfølgelig ned dit for å spille fotball, sa fotballdirektøren.

Han understreket samtidig at Christian Eriksen og de øvrige stjernene ikke ilegges forbud mot å uttale seg om andre ting enn fotball.

– Vi vil gjerne ha et åpent, imøtekommende og sympatisk landslag. Det synes jeg vi har nå. Vi kommer ikke til å si at spillerne ikke skal uttale seg, men jeg synes ikke det er spillernes oppgave å svare på menneskerettigheter under et VM-sluttspill. Det har de gjort de siste par årene, sa Møller.

Også landslagssjef Kasper Hjulmand var på det samme sporet. Han sa fra scenen at han føler seg godt representert av Det danske fotballforbundet og dansk presse med hensyn til å sette fokus på kritikkverdige forhold i Qatar.

