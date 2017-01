Ungarn tok Norge på senga: – Et lite sjokk

Etter at Norge smadret Makedonia i åttedelsfinalen satte landslagssjef Christian Berge seg ned for å analysere det danske laget. De fleste norske spillerne var innstilt på en helskandinavisk kvartfinale, men i stedet ble det Ungarn.

– Vi hadde klippet klart, og visste det meste om Danmark, innrømmer Christian Berge.

– Betyr det at alle Danmark-forberedelsene gikk i dass?

– Det gjør jo det, men jeg tar vare på det. Jeg skroter det ikke; vi skal sikkert møte Danmark flere ganger.

Også spillerne må endre planene.

– Det var et lite sjokk. De fleste hadde forberedt seg mentalt på Danmark, men vi må si oss ganske fornøyde med det, sier Kristian Bjørnsen.

Ville heller møtt Danmark

Håvard Tvedten er ikke helt enig, og mener Ungarn kan være en verre motstander enn Norge.

– Jeg ville heller møtt et halvslapt dansk lag enn et motivert ungarsk lag. Det kommer til å bli en vel så hard kamp som Danmark. Det blir en tøff batalje, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

NRK-EKSPERT: Håvard Tvedten (til høyre), her med Sander Sagosen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ny motstander betyr ny plan for Norges landslagssjef. Han var våken til langt på natt for å finne ut hvordan østeuropeerne skal bekjempes.

Ut med røde pølser, inn med gulasj.

– Vi måtte ta et møte med spillerne der vi ryddet vekk Danmark og henta inn Ungarn. Jeg satt oppe for å se video til klokken to, men det er jo en normal arbeidsdag når du er her, sier Berge.

– Først og fremst er det en mental innstilling som skal skrus på; vi var ganske sikre på Danmark, sier Bjørnsen.

Ny Ungarn-smell

Senest i fjor vår jublet Norges A-landslag i fotball da de skulle møte Ungarn i EM-playoff, men alle vet hvordan det gikk med Norges beste menn i Budapest.

– Sjansen er stor fortsatt, og jeg tror Norge har en kjempemulighet hvis vi utnytter kontringene og vinner keeperkampen, sier Tvedten.

Ungarn har hatt noen tøffe år på håndballbanen de siste årene. De var i kvartfinale i VM i 2013, men har ikke vært i semifinale siden 1997.

– Lagmessig har de slitt med å få ut potensialet, og de har ikke vært helt oppe i medalje medaljekampen. Nå har de et annerledes forsvar og en ny bredde i troppen. De har et spillsystem som er sterkt, sier Tvedten.