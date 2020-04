– Alt går mot en ende. Nå er vi i en litt ustabil politisk situasjon, ved at det skal velges en ny FIS-president for første gang siden 1998, så da sitter jeg i hvert fall to år til. Men så får vi se. Min etterfølger er velkommen, og min tid er snart over, helt klart.

Vegard Ulvang har reist seg fra bordet på kontoret i Maridalen, der han i over en time har snakket med NRK om utfordringene koronapandemien har skapt for langrennssporten. Han står ved tredemølla og forteller engasjert om skiene høyt oppe på veggen.

Der henger verktøyet som gjorde ham til olympisk mester på både tremila og tikilometeren i Albertville for 28 år siden, og minner om tida som har gått.

HENGER HØYT: Helt oppunder taket henger gullskiene fra Albertville. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det har også gått 14 år siden Ulvang ble valgt som leder for langrennskomiteen i Det internasjonale Skiforbundet (FIS) i 2006. Siden da har han vært langrennssportens udiskutabelt mest innflytelsesrike. Han har satt sitt preg på en sport som har utviklet seg kraftig, men som også har hatt store utfordringer.

Snøen det stadig blir mindre av er og blir den største utfordringen, og noe som neppe blir løst i Ulvangs tid som idrettsleder.

– Dårligere økonomi

Men det er en adskillig mer akutt krise som må løses før Ulvang kan kaste inn håndkleet. Aldri før har hans komité stått overfor en så prekær situasjon som den koronapandemien har utløst.

Ved hjemmekontorbordet erkjenner sportens mektigste at han foreløpig har liten oversikt over konsekvensene både på kort og lang sikt.

– Det som er sikkert – og det gjelder ikke bare langrenn, vi er jo et speilbilde på resten av verden – er at vår hverdag mest sannsynlig ikke blir sånn som den var. Det er sannsynlig at de fleste nasjoner kommer fattigere ut av dette, med dårligere økonomi. Kanskje må vi tilpasse de økonomiske forholdene for både deltakere og arrangører, det er sånt vi må komme tilbake til, sier han.

Holmenkollen var den første arrangøren som fikk oppleve koronakonsekvensene, da verdenscuprennene i mars måtte gjennomføres uten publikum. På grunn av tapte billettinntekter er de må i alvorlige økonomiske problemer, og har ikke kunnet utbetale premiepenger til deltakerne.

I Nord-Amerika sitter arrangører i Quebec, Minneapolis og Canmore som ikke fikk gjennomført verdenscuprenn de allerede hadde investert mye i.

Foreløpig er det uvisst hva slags verdenscup det blir til vinteren, hvis det i det hele tatt blir en verdenscup. Det skaper åpenbare utfordringer for arrangørene som står på den foreløpige terminlista som ble vedtatt i fjor.

TOMME TRIBUNER: Det er dårlig butikk å arrangere skirenn uten å kunne selge billetter. Derfor har Frida Karlsson og Therese Johaug fortsatt ikke fått premiepengene sine fra Holmenkollen. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Kan åpne for endring

Vegard Ulvang frykter at sponsorer kan få kalde bein, og at det vil ramme både arrangører og landslag.

– Det er jo sannsynlig at alle vil rammes av dette. Det er all grunn til å anta at alle vil få krevende tider. Og når kassa er mindre, så må vi bruke de pengene vi har, sier Ulvang, som likevel regner med at ønsket om å konkurrere på ski fortsatt vil være der.

Og det er her han mener det kan komme noe positivt ut av koronakrisa. Å kutte kostnader har lenge vært på agendaen i hans komité, for å gjøre små nasjoner mer konkurransedyktige.

– Kanskje er dette en mulighet til å teste varianter av terminlista som vi har diskutert lenge, nemlig å være flere dager på ett sted, og ha færre helger, sier Ulvang.

Dette har vært vanskelig i praksis blant annet fordi det i FIS-systemet er de nasjonale skiforbundene som eier rettighetene til konkurransene. Det er også representanter fra de nasjonale skiforbundene som vedtar terminlista. Problemet oppstår når ingen nasjoner frivillig vil gi fra seg muligheten til å arrangere verdenscup.

– Kan pandemien gjøre det mer legitimt å få testet ut en slik løsning enn det ellers ville vært?

– Jeg tror det. Og i den lange diskusjonen vi har hatt om økonomi og kostnaden ved å komme til start, er det ingen tvil om at hvis alle har mindre penger å rutte med, så må vi kutte kostnadene. Terminlista er en viktig faktor i så måte. Alle sånne dramatiske ting får oss til å tenke nytt og prøve nye ting, som det kanskje kan komme noe godt ut av, sier Ulvang.

Kan ikke garantere VM

Foreløpig aner ikke Ulvang hva slags rennprogram han har å tilby til vinteren. Verdenscupterminlista skulle etter planen vedtas under FIS-kongressen i Pattaya i mai, men den er avlyst.

I stedet skal Ulvangs komité ha en videokonferanse 20. mai, men komitelederen har ingen tro på at de allerede da har oversikt over hvordan vinteren blir.

– Vi må se på hvordan neste år kan se ut med ulike scenarioer. Det verste scenarioet er at det kanskje ikke blir noe i det hele tatt, at vi ikke får lov til å reise og møtes i det hele tatt på grunn av restriksjoner. Det er et realistisk alternativ, påpeker Ulvang.

Ander scenarioer kan være alt fra nasjonale renn – til at det faktisk kan gjennomføres verdenscup.

– Vi kan se for oss at vi får konkurrert nasjonalt, kanskje vi får nordmenn konkurrert med svenskene, det er et alternativ. Og blir det tillat å reise, kan man kanskje se for seg en løsning hvor vi er lengre tid på ett sted, i en slags lokal karantene, sier Ulvang.

– Er det en risiko for at det ikke blir noe VM i Oberstdorf?

– Det er helt umulig for meg å forskuttere det. Skal vi ha et VM, må folk kunne reise dit fra alle nasjoner, og det vet vi ikke i øyeblikket. Ingen kan si med sikkerhet hvordan februar neste år vil se ut med tanke på en sånn type restriksjoner, erkjenner Ulvang, som samtidig understreker at langrennssporten har tradisjon for å finne kreative løsninger.

VIKTIG STEMME: Vegard Ulvang var ikke bare best i verden da han tok OL-gull i Albertville i 1992. Han var også allerede en viktig stemme i den internasjonale langrennsdebatten. Foto: Jon Eeg / NTB Scanpix

– Eldre og mindre oppdatert

Det frivillige og ubetalte vervet som leder i den internasjonale langrennskomiteen kommer med andre ord til å kreve mye tankevirksomhet og tid av Ulvang de nærmeste månedene. Men det er ikke årsaken til at den kommende toårsperioden fort kan bli hans siste.

– Jeg bruker så mye tid jeg har lyst til og interesse av, og dette har nå vært livet mitt, det er det jeg kan. Jeg synes det er spennende, både å møte folk og diskutere hvordan vi kan utvikle dette fellesskap på best mulig måte. Jeg er engasjert. Noen vil kanskje si jeg er både dominerende og veldig engasjert, men det er lov å stille motforslag, påpeker han.

– Hvorfor går det mot slutten hvis du fortsatt er motivert?

– Jeg har jo hatt stor påvirkning på dette i 20 år, og det er veldig viktig at det kommer nye og yngre krefter til. Jeg blir jo eldre og mindre oppdatert på mye av dette, så det er veldig viktig at vi får nye kandidater til rollen min også, sier Ulvang.

– Begynner du å bli lei av å forsvare «den store stygge ulven, FIS»?

– Nei, det er jeg aldri, jeg er forholdsvis tykkhudet. Jeg synes det er bra at det er mange diskusjoner og mange meninger, og vi fra Finnmark er vant til å bruke saftige ord, og det synes jeg man skal fortsette med. Jeg tar meg ikke nær av kritikk.