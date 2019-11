– Jeg ser på det som en hastesak. Vi har dårlig tid. Vi kan ikke leve med at folk smugler varer over grensene, sa Ulvang – leder for langrennskomiteen i FIS (Det internasjonale skiforbundet) under et møte med norske ski-topper i oktober.

Han fortsatte:

– Det er mulig jeg ser svart på det. Men jeg er bekymret for hvordan vi skal håndtere fluorforbudet. Vi trenger løsninger fra små kretsrenn til VM og OL.

Supergliden

For det er ikke bare årets første konkurranser fredag til søndag som opptar langrennsledere både internasjonalt og nasjonalt på Beitostølen.

Det er nemlig fluor. Stoffet som brukes for å gi superglid under skiene til de norske skistjernene som skal konkurrere i både sprint og 10 og 15 kilometer i begge stilarter kommende helg.

– Hva er det som gjelder?

Utenfor den norske smøretraileren er det raske, men svært kontroversielle fluorproduktet plassert innerst i bussen. Kontroversielt på grunn av helse- og miljømessige grunner.

Smøresjef Stein Olav Snesrud tar på seg masken han trenger for å bruke det.

De aller tyngste fluorforbindelsene, kalt åttekjedet fluor, skaper imidlertid forvirring og usikkerhet i den norske leiren. Det er forbudt å produsere og selge i USA. Det samme forbudet kommer til EU-land sommeren 2020.

– Hva er reglene vi skal forholde oss til? Hvordan skal de håndheves? spør Snesrud oppgitt.

VISTE FREM: Smøresjef Stein Olav Snesrud, her i den norske smøretraileren på Beitostølen. Foto: Jørn Tveter / NRK

Juks?

For et stort problem som melder seg med et fluorforbud enkelte steder i verden er om utøverne kommer til å konkurrere på like vilkår. Vil det forekomme juks? Klarer FIS å lage testsystemer som avdekker mulig juks?

Allerede denne vinteren er det verdenscup i nettopp USA. Neste år ruller konkurransene i en rekke EU-land.

Nå skal skipresident Erik Røste løfte et forslag om forbud mot stoffet i alle konkurranser i langrenn opp på bordet når det mektige styret i FIS møtes denne helgen.

SKIPRESIDENT OG FIS-TOPP: Erik Røste. Foto: Ole Berg-Rusten

Dypt bekymret

Vi går tilbake til der denne saken startet.

NRK var altså til stede da FIS-topp Ulvang med en alvorlig mine i ansiktet gikk opp på scenen foran ledere i Ski-Norge i oktober og fortalte at han skulle snakke om «det som bekymret ham mest om dagen».

Han var på plass for å gi «siste nytt» fra FIS. Ulvang er leder av langrennskomiteen i organisasjonen og hadde med noen få ting på agendaen som han ønsket å dele med Ski-Norge.

Blant annet problematikken rundt fluorprodukter. Selv forteller Ulvang at han har sittet minst to timer om dagen i telefon med spørsmål om temaet. Fluorproblematikken er på «alles lepper», forteller han.

Grunnen er ganske enkel: Produktet betyr så mye i sporet. Ulvang illustrerer effekten på skiene med og uten fluorprodukter slik: Det kan bli et minutts forskjell på skiene på en mil gåing med og uten fluorprodukter.

ENGASJERTE: Vegard Ulvang, her i samtale med Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, under Skiforbundets høstmøte i oktober i år. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Forventer lovbrudd

Ulvang fortalte forsamlingen at industrien jobbet hardt for å erstatte produktene. Mange er klare idet forbudet oppstår sommeren 2020.

– Det vi ikke vet, det er om produktene er like raske som de gamle. Det får vi først svar på til vinteren. Er de det, så er problemet løst. Hvis ikke, så er det sannsynlig at vi får en krevende situasjon til vinteren. Vi må nesten forutsette at i Amerika, så kommer de fleste til å bryte loven...

– Det er ikke kjekt. Vi vet allerede at amerikanske utøvere kjøper produkter i Europa og tar de med inn i USA. Og hva som skjer neste år. Det kan vi bare tenke oss, sa han.

Svart marked og smugling

Ulvang sier at de fra FIS’ ståsted er svært opptatt av rettferdige konkurransevilkår.

Erstatter man ikke pulveret og toppingen bestående av fluor med noe like bra, så vil man se en utvikling i retning av et svart marked i land som ikke omfattes av EU-reglementet, som Kina og Russland.

– Uansett blir det et svart marked. Enten med produkter fra i fjor, eller med nye produkter fra andre steder.

«Hvordan skal vi løse dette?», spurte Ulvang. Han svarte på sitt eget spørsmål. Han er sikker på at EU ikke bare kommer til å innføre et forbud mot de tyngste fluorforbindelsene, men også totalforbud mot alle i fremtiden. Det kan riktignok ta flere år før det skjer. Men uansett kan ikke internasjonal langrenn tillate det under skiene heller og er nødt til å utvikle en testmetode.

FIS-TOPP: Vegard Ulvang. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Nytt test-problem

Ifølge Ulvang jobbes det nå med flere metoder. Men den som Norge innførte allerede sist sesong i ungdomsbirken og hovedlandsrennet, vurderer han som godt nok.

Det vil si tester der prøvene sendes til laboratorium og der svarene foreligger uker etter rennslutt.

Her oppstår det igjen et problem. Testene Norges skiforbund benyttet seg av og har brukt en million kroner på å utvikle sammen med en produsent, skiller ikke på de ulike fluorforbindelsene. Det går altså ikke an å vite om en skiløper bruker det forbudte stoffet åttekjedet fluor eller sekskjedet.

Smugling av varer

Ulvang forteller at han helt optimalt gjerne skulle ha sett for eksempel «screening» av ski til utøvere før start. Dersom det er produkter under skiene som ikke er tillatt, så kan de som leder rennet si «vask skiene dine og kom tilbake etterpå».

Nå skal altså Erik Røste løfte saken opp på øverste nivå i langrennsverden.

LANGRENNSTOPP: Sjefen for norsk langrenn, Espen Bjervig, her avbildet i sommer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Frykter juks

På spørsmål til den norske smøresjefen, Stein Olav Snesrud, om han frykter juks allerede denne sesongen og den neste, svarer han slik:

– Ja. Så må man bare håpe det ikke blir sånn. Vi ønsker at ingen skal drive med doping. Men det skjer jo. Vi må bare gjøre det beste ut av det for vår del og stole på at andre gjør det.

Snesrud er klar på at Norge må forholde seg til reglene som er. Han er opptatt av at FIS må komme på banen.

Langrennssjef Espen Bjervig er klokkerklar i sin tale. Han mener et totalforbud er veien å gå.

– Vi kan ikke ha et regime der vi går rundt og mistenker at noen bruker åttekjedet fluor i stedet for sekskjedet.

– Frykter du juks?

– Når det ikke er noen kontroll på om man bruker det ene eller det andre, så er sjansen stor for at det blir brukt, ja. Ski-familien må stå sammen og si at «nok er nok, vi må kutte den fluoren». Så må bruke tiden fremover og finne ut hvordan vi skal få gjort det, sier Bjervig.