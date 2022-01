Ulvang føler seg sikker på fluorjuks i OL: – Sjansen er stor

Et skikkelig testapparat for fluorsmurning er ikke på plass innen OL i Beijing, og det kan føre til brudd på reglene, tror Vegard Ulvang. Han er leder for langrennskomiteen i det internasjonale Skiforbundet (FIS).

– Sjansen er stor for at noen bruker ulovlig fluor i Kina, sier Ulvang.

Han begrunner det med at man ikke kan kontrollere om det har blitt brukt C8-kjedet fluor, som er ulovlig, eller det lovlige alternativet C6-fluor.

– Så lenge det ikke finnes kontrollapparat for dette, så må man regne med at noen lar seg friste. Selv om de har skrevet under på papir at det ikke er lov. Det er litt som at fartsgrensa er 80, mens noen velger å kjøre i 100 kilometer i timen, forklarer Ulvang.

Skipresidenten og FIS sendte påminnelse

Den norske FIS-toppen håper at OL-utøverne følger reglene.

– Jeg synes man skal forholde seg til reglene, enten man kontrollerer eller ikke. Norges Skiforbund har skrevet under på at man ikke skal gjøre det, som alle andre nasjoner. Men det er som med fartsgrensa – noen bryter den, sier Ulvang.

President i Norges Skiforbund og medlem av FIS-styret, Erik Røste, vil ikke spekulere rundt mulig fluorjuks.

– Det som er klart, er at det ikke er lov med C8-kjedet fluor i Kina. Senest i går ble det sendt ut brev fra FIS som bekrefter det alle har skrevet under på, og at det fortsatt gjelder under OL, sier Røste til NRK.

MINNET OM FORBUD: Erik Røste og FIS sendte ut en påminnelse til andre skiforbund om fluorforbudet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vil det ikke være stor fare for at man konkurrerer på ulike vilkår når man ikke kan sjekke om det brukes C8-fluor?

– Jeg må forholde meg til forbudet, og det gjelder alle. Det er slik at vi ser i andre sammenhenger at noen er villig til å tøye grensene. Men vi må være tydelige og si at dette ikke er lov. Som Vegard sier, så er det kun under spesielle fører at det gir en fordel med C8-kjedet fluor, svarer skipresidenten.

Ulvang understreker at ekspertene sier at forskjellen på lovlig og ulovlig fluor, når det kommer til konkurransedyktighet, er veldig liten.

Mot totalforbud neste sesong

Men det blir altså likevel ikke mulig å teste hvilken fluorsmurning som blir brukt under skiene i Kina.

– Da må vi nok i så fall ta skiene og sende dem til et laboratorium i Tyskland. Det er ikke mulig. Sjansen er stor for at noen bruker ulovlig fluor i Kina, sier Ulvang.

Han forteller at det vil ta 14 dager å gjøre en slik omfattende test, noe som naturlig nok ikke lar seg gjøre under OL i Beijing.

Neste sesong håper han at et testsystem er på plass i FIS-konkurranser. De har jobbet i to år med et apparat som skal skille om det brukes fluor eller ikke, noe som i så fall vil bety totalforbud mot fluor.

– Man holder på å verifisere det. De siste meldingene sier at det er veldig positivt. Forhåpentligvis så går vi inn i neste sesong med et apparat som sjekker skiene før start. Den testen vil ta rundt fem sekunder, forteller Ulvang.

Også Røste minner om at det etter all sannsynlighet kommer et totalforbud mot fluor til neste sesong.