4. juni i fjor ble den svensk-britiske milliardæren Johan Eliasch valgt til ny president i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), etter at sveitseren Gian Franco Kasper hadde sittet i vervet siden 1998.

Drøyt to uker senere ble franske Michel Vion ansatt som ny generalsekretæren, som permanent etterfølger for britiske Sarah Lewis – som regelrett fikk sparken i oktober 2020 etter 20 år i jobben.

Etter snart et år med nytt regime har Vegard Ulvang merket forandring. Og den avtroppende lederen i langrennskomiteen i FIS liker ikke alt han opplever.

MEKTIG: FIS-president Johan Eliasch er alpinsporten nærmest som tidligere toppsjef i Head. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Det er mange endringer. Det mest nærliggende er at kommunikasjonen oppover til administrasjonen og FIS Council er blitt mindre. Det er ikke møtereferater eller agendaer å finne, forteller han.

FIS Council er altså styret i FIS. Ulvang sier han tidligere mottok referater fra Council-møtene på e-post. De var også tilgjengelige på nett for alle som er medlemmer i en FIS-komité.

Dette bekreftes av italienske Virginia de Martin Topranin, som er utøverrepresentant i langrennskomiteen.

– Det er blitt mindre formell informasjon. Jeg får informasjon fra Council-møtene gjennom utøverrepresentanten der, sier hun til NRK.

En snarlig svensk skirevolusjon

Ingen kontakt

Vegard Ulvang forteller at det tidligere var jevnlig kontakt mellom generalsekretær Sarah Lewis, administrasjonen og lederne av underkomiteene.

– Og vi fikk agenda og referat før og etter møtene i FIS Council. Med nytt regime er dette falt helt bort. Det finner jeg betenkelig og bekymringsverdig, sier Ulvang.

Han får noe informasjon fra Erik Røste, som sitter i FIS Council.

– Men hva som formelt sett er diskutert og vedtatt, det vet jeg ingenting om. Det er spesielt. Det kommer jo pressemeldinger om en del vedtak, men ikke det jeg kaller et offisielt referat, påpeker han.

– Hva slags kontakt har du hatt med Eliasch siden han ble president?

– Ingenting. Det var jo heller ikke ofte at vi møtte Kasper da han var president, men det hendte. Men jeg har heller ikke hatt kontakt med den nye generalsekretæren. Jeg har ikke snakket med dem og ikke hatt skriftlig kommunikasjon.

– Hva syns du om det?

– Det er nytt. Jeg finner det veldig spesielt og som sagt bekymringsverdig.

– Betenkelig

FIS har ofte blitt beskyldt for å være et udemokratisk gubbevelde. Det er en beskrivelse Ulvang ikke er enig i. Han påpeker at både den forrige og den nåværende FIS-presidenten er demokratisk valgt.

På direkte spørsmål om FIS er blitt mer demokratisk med ny ledelse, svarer Ulvang:

– På papiret er det ikke mulig å angripe systemet. Men det at det ikke gis ut referater fra møtene, det er et nytt regime jeg synes er betenkelig. Så kan man si mye om forrige regime, men beslutningene i Council ble kommunisert. Man ble også spurt til råds i mange saker. Kommunikasjonen med generalsekretæren var jevnlig.

Etterlyste Russland-grep

Vegard Ulvang har tidligere kritisert FIS-ledelsen for å komme sent på banen da Russland okkuperte Ukraina. Da gikk Ulvang selv ut i media og tok til orde for at Russland måtte utestenges fra skiverdenscupene.

Ulvang skulle gjerne hatt mer innsikt i hva som faktisk ble diskutert i FIS-ledelsen da utestengelsen etter hvert kom, blant annet etter press fra Norge.

– Det vi har å forholde oss til, er en pressemelding som kom ut som begrunnet utestengelsen med sikkerhetsmessige årsaker. Det finnes ikke noe offisielt møtereferat som jeg har tilgang til, så detaljene i begrunnelsen kjenner jeg ikke til. Og det er jo detaljer som er viktig for historien. Det er en ny måte å jobbe på som du må rette spørsmål om til FIS Council, sier den tidligere gullgrossisten fra langrennsløypa.

Støtter Eliasch-forslag

Johan Eliasch har holdt en lav profil i media etter at han ble skisportens mektigste mann, men det er godt kjent at han ønsker store endringer i skisporten.

Blant annet vil han at FIS skal eie sine egne arrangementer, slik det Internasjonale skiskytterforbundet (IBU) gjør. Per i dag eier alle nasjonale særforbund rettighetene til verdenscupkonkurransene de arrangerer.

– Jeg deler det målet, sier Ulvang.

– Jeg mener også at det er veien å gå i framtiden, at vi får kontroll på rettighetene, slik at vi kan ha kontroll på produktet og hvor det blir vist. Det er ikke bra at vi spres på ulike kanaler som en konsekvens av den regionale rettighetssituasjonen vi har nå, fastslår han.

Ulvang understreker at det er en kompleks sak det allerede har blitt jobbet lenge med.

– Og så vet jeg ikke hvordan det jobbes med det nå, ettersom jeg ikke får noen informasjon om det som foregår på møtene.

TAR IKKE GJENVALG: Vegard Ulvang har vært leder i langrennskomiteen i FIS siden 2006. Foto: Terje Pedersen / NTB

Gir seg

Vegard Ulvang går av som leder i langrennskomiteen på FIS-kongressen senere i mai.

Han understreker at det ikke har noe med den nye ledelsen å gjøre. Allerede for to år siden varslet Ulvang via NRK at han trolig gikk inn i sin siste periode.

– Man bør ikke sitte for lenge i slike posisjoner. Det er viktig med nyrekruttering og Norge har funnet en glimrende ny kandidat i Guri Hetland, sier Ulvang.