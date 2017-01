Ulvang bekymret: – Muligheten vil dø ut

Mandag fortalte NRK at Kikkan Randall vil gå av som tillitsvalgt for verdens beste langrennsløpere. Foreløpig er det ingen som ønsker å overta.

Det bekymrer Randall – og det bekymrer også Vegard Ulvang, som er leder i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Kikkan Randall har skaffet utøverne en historisk god mulighet til å påvirke politiske beslutninger i FIS. Den prinsipielle muligheten til å påvirke vil jo være der, men den praktiske muligheten vil dø ut om ingen tar over vervet og engasjerer seg som Randall har gjort, sier Ulvang til NRK.

HYLLES: Kikkan Randall har satt en ny standard for hva det er å være tillitsvalgt blant skiløperne. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Betydelig påvirkningskraft

Han beskriver innsatsen Randall har gjort for å skaffe utøverne innflytelse som helt unik, og det har ikke bare kommet langrennsløperne til gode.

Det var FIS-presidenten som i sin tid nedsatte et utøverutvalg med to representanter fra alle grener.

– Etter initiativ og påtrykk fra Kikkan Randall har nå utøverutvalget en representant med stemmerett i FIS Council, som er det høyeste organet i FIS, forteller Ulvang.

Randall har også sørget for at utøverrepresentanten har stemmerett i langrennskomitéen. Hun har vært med på alle møter – også under FIS-kongressen i Cancun i juni, der hun som nybakt mamma bidro på skype fra Alaska.

– Når hun tar ordet, har hun betydelig påvirkningskraft. Det er fordi hun snakker på vegne av alle, ikke bare på vegne av seg selv, sier Ulvang.

Manglende oppslutning

Han viser til den omfattende spørreundersøkelsen Randall årlig har avholdt blant de aktive.

– Det gjør at vi vet hva flertallet av utøverne mener når vi fatter beslutninger. Ulike utøvere har ulike preferanser, og derfor er det umulig å tilfredsstille alle. Takket være undersøkelsene vet vi hva flertallet mener, påpeker Ulvang.

Langrennskomitélederen er usikker på hva som skjer når Randall nå gir seg. Ifølge ham er det ikke bare manglende kandidater, men også dårlig oppslutning når valget faktisk foregår under VM.

– Jeg er like bekymret som henne, sier Ulvang til NRK.

– Tar tid

For samtidig som han hyller Randall, har han forståelse for at mange utøvere kvier seg. Blant dem som har latt seg velge, for så å forsvinne ut, er Øystein Pettersen og Pål Golberg.

– Jeg var med og overtalte Øystein. At han ikke følte han hadde tid nok, er forståelig. Jeg har full forståelse for at mange ikke vil, for det tar tid og fokus, påpeker Ulvang.

Ikke desto mindre er det viktig at noen gjør det.

– Hvis ingen utøvere vil ta seg tid, må de bare sette sin lit til de politiske lederne som er valgt. Men da kan de heller ikke komme å klage etterpå, fastslår Vegard Ulvang.