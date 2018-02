– Jeg må leve med det, og jeg lever godt med det, sier Vegard Ulvang.

Han snakker om det som følger med rollen som leder i langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS), et verv han har hatt siden 2006.

Når det ligger forslag på bordet i hans komité om endringer i langrennssporten, og når vedtakene er fattet, er det Ulvang som fronter dem utad.

I en sport med lange tradisjoner, der all endring gjerne møtes med både skepsis og motstand av både skiløperne og TV-seerne, kan det noen ganger være en uriaspost.

Vegard Ulvang er vant til å være skyteskive.

– Tungt å korrigere bildet

– Det er mange som ser på FIS som et kontor nede i Sveits. Og så ser de en eller annen norsk gammel skiløper som har sterke meninger og som kommer med dumme og rare forslag om hvordan vi skal drive. Jeg kan jo prøve å korrigere det bildet, men det er tungt, erkjenner Ulvang.

Så prøver han nettopp det, å korrigere bildet:

– FIS er ikke et kontor i Sveits, det er en komité hvor alle de store langrennsnasjonene er representert, og hvor vi diskuterer og kommer seg fram til en løsning. Sånn har det vært siden Norge tok initiativ til FIS allerede i 1910. FIS er to møter i året og felles beslutninger, påpeker han.

Ulvangs advarsel om stakerevolusjonen som truet den klassiske teknikken, samt alle tiltakene som er iverksatt for å redde klassisk, er ett eksempel på en sak som har skapt reaksjoner.

«De høye herrer», med Vegard Ulvang i spissen, har fått klare beskjeder om at det er bakstreversk å stoppe den naturlige teknikkutviklingen.

– Kan kvele debatten

Ser man nøye på hva Ulvang har sagt i saken, har han ikke engang selv uttrykt at det er et mål å redde klassisk.

– Det er ingen katastrofe for den profesjonelle delen av langrennssporten om det bare blir skøyting, sa Ulvang til NRK da han for første gang advarte om at de klassiske stilen var truet under OL i Sotsji for fire år siden.

Han har i det hele tatt ligget lavt med egne meninger, som han ofte gjør.

– Min viktigste oppgave er å finne politiske kompromisser, noe alle kan enes om. Og da er det ofte ikke veldig lurt å gå veldig sterkt ut med sitt eget standpunkt veldig tidlig, for da kan du kvele debatten, sier Ulvang, og påpeker at det sitter 17 nasjoner med stemmerett i hans komité.

Det er flertallet som bestemmer.

SNAKKER MED UTØVERNE: Vegard Ulvang er ofte på skirenn for å snakke med utøvere og trenere. Her sammen med Johannes Høsflot Klæbo og Eirik Brandsdal i Drammen i fjor. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Må la folk mene

På FIS-kongressen i mai skal øvelsesprogrammet i langrenn revideres. Klassisk sprint kan forsvinne, det samme kan fellesstart med skibytte. Begge øvelsene som har vært til nå i OL i Pyeongchang, med andre ord.

Jaktstarten, en øvelse Ulvang selv var kritisk til som utøver, kan bli gjeninnført.

Også her har Ulvang møtt motbør, uten å ha sagt noe som helst om hva han selv ønsker av endringer. Særlig i Skandinavia har det vært negative reaksjoner på tanken om å droppe klassisk sprint.

– Vi har en debatt om hvordan vi skal konkurrere i framtida, de neste ti årene, og da må vi la debatten gå og la folk få mene. Så må vi samles til våren og prøve å finne gode kompromisser. Det er min viktigste rolle i skisporten i dag, understreker han.

Snakker med mange nasjoner

Å sondere terrenget blant ulike nasjoner er en av hans viktigste oppdrag under OL i Pyeongchang. Når vedtaket fattes, skal det være forankret hos flest mulig.

– Jeg har snakket med de fleste nasjonene her, bekrefter Ulvang når NRK møter ham i stadionbygningen i Pyeongchang.

Et av signalene er at det virker å være et sterkt ønske fra mange nasjoner om å beholde fellesstarten med skibytte.

Derfor tror ikke Ulvang det blir vedtatt store endringer.

– Jeg tror det er gode argument for at mye av det vi har hatt siden 2005 kommer vi til å fortsette med, sier han, fortsatt uten å si hvordan han selv vil at OL- og VM-programmet skal se ut i framtida.

Og vel vitende om at noe vil være misfornøyde, uansett hva utfallet blir.

«De høye herrer»

Ulvang er fullstendig klar over at han er en av «de høye herrer» som kritikken ofte rettes mot. Og han aksepterer å bli kalt «FIS-pamp».

– Det kan man godt kalle meg, det spørs hva du legger i ordet. Jeg har jo stor innflytelse, jeg har vært på OL siden 1988, jeg har konkurrert og vært med i dette lenge. Jeg kjenner mange, snakker med mange og tror jeg har stor tillit. Men igjen, det som bestemmer hva som blir sluttproduktet her, det er en flertallsbeslutning i en komité med 17 nasjoner, og dem klarer ikke jeg å detaljstyre, sier Ulvang.

– Hender det du skulle ønske at flere forsto at når du sier ting om skipolitiske prosesser, så er det ikke nødvendigvis din personlige mening, men en forklaring på hva som skjer?

– Ja, gjerne det. Og særlig media, som jeg synes stadig misbruker ordet FIS. Men jeg lever godt med det, og at vi er uenige både internt i Norge og mellom nasjoner synes jeg er bra. Det er sånn det skal være, og det er da vi får brynet våre argumenter for plusser og minuser, sier mannen som tok tre OL-gull i Albertville for 26 år siden.

Snart nok

– Hvor lenge har du tenkt å holde på i denne rollen?

– Godt spørsmål. Det er kanskje snart nok, jeg tror det. Vi får se å finne en god etterfølger, sier 54-åringen.

Han har imidlertid ingen planer om å tre til side på kongressen som finner sted i Hellas i mai.

– Det er jo ikke jeg som bestemmer det, jeg blir jo faktisk valgt hvert andre år. Norges skiforbund foreslår meg, og så er det FIS’ øverste styre som velger meg hvert andre år. Hvis jeg blir spurt, så kommer jeg vel til å si at jeg stiller til gjenvalg til våren, jeg gjør det, bekrefter Vegard Ulvang.