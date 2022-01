Ulset sjanseløs på medalje

Det ble langt opp til de beste for Nils-Erik Ulset under dagens 10 km skiskyting (sittende) i VM for snøsport på Lillehammer. Den ellers så treffsikre skytteren måtte ut i to strafferunder og klarte heller ikke å ta sekunder på teten i sporet.

Ingen var i nærheten av Lekomtsev, som ledet mer eller mindre fra start til mål og vant foran Pronkov og Daviet.