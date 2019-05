Ullevålseter lei av konfliktene: – På tide å rydde opp

– Jeg opplever situasjonen som kaotisk. Det er veldig synd, og nå er det på tide å få ryddet opp, sier Ullevålseter.

Ullevålseter er landslagssjef i motorsykkelsporten enduro og har sett seg lei av den urolige situasjonen i NMF.

Bekymringsmeldinger, varselsaker, rykter og intern uro har preget forbundet tilknyttet Norges idrettsforbund (NIF) i lang tid.

Norges Motorsportforbund (NMF), som organiserer utøvere innen motorsykkelsport, båtsport, snøscootersport og radiostyrt motorsport, har det siste året behandlet 21 varsler fra medlemmer, tillitsvalgte og ansatte.

Det har også vært et uvanlig høyt sykefravær i administrasjonen, og siden 2017 har det sluttet åtte ansatte i NMF. Totalt antall årsverk er mellom 13 og 15.

– Påvirker sponsorinntekter og frivillig engasjement

– Vi er i en situasjon som ingen i forbundet er tjent med. Klart det preger arbeidsmiljøet – og det er bare å beklage, skriver generalsekretær Tony Isaksen i en e-post til NRK.

Arbeidsmiljøet har vært så dårlig at ledelsen har hentet inn ekstern hjelp for å prøve og løse problemene i NMF. Prisen på ekstern rådgivning og kartleggingsrapporter skal ha kommet på mellom 700.000 og én million kroner.

NRK vet at to arbeidsmiljøundersøkelser og én rapport utarbeidet av en ekstern mentor konkluderer med at det er store utfordringer i arbeidsmiljøet og at det høye konfliktnivået er bekymringsverdig.

– Jeg har holdt på med dette i 35 år. Før har det vært konflikter da også, men da har man respektert hverandre, og her er det enkelte som rett og slett har mistet respekten for hverandre. Vi må skjerpe oss alle sammen, sier Ullevålseter.

Han er ikke i tvil om at uroen i NMF vil påvirke frivilliges engasjementet og sponsorinntekter, og får støtte av Norges beste båtracefører, Marit Strømøy.

– Vi er avhengige av at frivillige har nok energi og lyst til å fortsette være frivillige. Løpene våre og klubbene våre eksisterer jo ikke uten. Så en sånn situasjon som vi har nå tærer veldig mye på frivilligheten, og sånn sett er det veldig synd for oss utøvere, sier Strømøy og fortsetter:

– Som utøver har jeg et ganske stort budsjett jeg må få inn i løpet av et år, og denne støyen rundt forbundet er ikke akkurat positivt for renomméet til motorsporten i Norge.

BEKYMRET: Båtracefører Marit Strømøy tror kaoset i NMF påvirker sponsorinntekter og tærer på frivilligheten. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Kritiserer presidentens lederstil

27. juni 2018 ble det inngått en avtale mellom NIF og NMF om å engasjere en ekstern mentor. I ettertid har mentoren utarbeidet en rapport med sine erfaringer fra NMF, og i denne rapporten kommer mentoren med kritikk av arbeidsmiljøet og president og styreleder Per Veldes lederstil.

I rapporten anbefaler mentoren forbundet å erstatte den nåværende presidenten.

Velde kaller imidlertid rapporten en «uautorisert granskingsrapport».

– Jeg var ikke kjent med granskingen, og jeg var ikke kjent med at mentoren samlet inn personopplysninger om meg. Jeg har ikke fått disse påstandene fremstilt, og jeg har heller ikke blitt bedt om å uttale meg om påstandene, sier Velde til NRK.

I en artikkel fra 2018 omtalte Aftenposten problemene i NMF. Da uttalte Ivar Schjetlein, som tidligere ledet båtseksjonen i forbundet, at han trakk seg fra vervet i august på grunn av Velde.

– Det handler mye om at presidenten ønsker å styre hele forbundet, sa Schjetlein.

PRESIDENT: Per Velde.

Det ble tilbakevist av Per Velde overfor avisen.

– Jeg har helt sikkert forbedringsmuligheter. Men når vi har helt klare vedtak fra forbundstinget, skal vi følge opp alle vedtakene og planene. Da er det min bør som styreleder å minne organisasjonen om alle disse endringsprosessene som medlemmene ønsker. Da kan nok noen oppleve meg som en tøff styreleder, sier Velde til NRK.

– Er det noe du tar selvkritikk for?

– Ja. Endringsprosessene som forbundet og medlemmene har bestemt, har kanskje gått litt for fort. Jeg har kanskje vært litt naiv og ikke helt skjønt at alle ikke helt ønsker å jobbe for disse endringene.

– Mister kompetanse

Like etter at rapporten ble lagt frem for Norges Motorsportforbund, konkluderte forbundsstyret med at Velde ikke lenger har tillit i forbundet.

Forbundet har kalt inn til et ekstraordinært forbundsting kommende helg og alle styrerepresentantene har stilt sine plasser til disposisjon. På tinget er det kun to saker på dagsorden: mistilliten i forbundsstyret til sittende president og styreleder Per Velde, og valg av nytt forbundsstyre.

Velde sier imidlertid at han har sagt ja til å stille til gjenvalg.

På grunn av det ekstraordinære tinget blir det avlyst løp og samlinger i noen av grenene.

– Det er trist hele greia. Det er et problem at det er masse folk som går ut og inn. Vi mister mye kompetanse og må lære opp folk hele tiden. Vi trenger kontinuitet, sier Ullevålseter.

– Vi skulle ønske at forbundet hadde vært i en helt annen situasjon – samt jobbet med saker som støtter opp under våre utøvere og medlemmer. Slik er dessverre ikke situasjonen per nå. Men vi håper på avklaringer i det ekstraordinære tinget. Vi håper og tror at det blir et vendepunkt, sier generalsekretær Isaksen.