Ukrainske soldatar skriv til spelarane før kjensleladd comeback

Onsdag møter Ukraina Skottland for å ta eit steg på vegen mot fotball-VM i Qatar til hausten. Kampen skulle vore spela i mars, men blei utsett på grunn av krigen i Ukraina.

Det er Ukrainas første konkurransekamp sidan bortesigeren over Bosnia i november i fjor. Sidan februar har krigen gjort fotball umogeleg.

Krigen held på framleis for fullt, meir tragisk og øydeleggande enn nokon gong.

Paradoksalt nok er derfor landslagsfotballen også viktigare enn nokon gong for det krigsherja folket. Det blir spelarane minte om heile tida, og dei veit kva siger betyr for soldatar og sivile i heimlandet.

– Soldatane våre skriv regelmessig til oss og ber innstendig om ein ting: At vi greier å ta oss til VM, seier midtbanespelar Taras Stepanenko til Sky Sports.

KJENSLELADD: Taras Stepanenkos heimby er utsletta av krigen. No håpar han å kunne gi soldatane litt tilbake ved å hjelpe Ukraina til VM Foto: JURE MAKOVEC / AFP

Han er fødd og oppvaksen i landsbyen Velyka Novoselytsia i Donbass-regionen, aust i Ukraina. Landsbyen er totalt øydelagd i krigshandlingane.

Han håpar å kunne betale tilbake litt av det han meiner han skuldar soldatane som kjempar i hans heimeområde, ved å kome seg til VM.

Det hadde vore ei enorm oppmuntring for folket i det krigsherja landet.

Stepanenko er ein av dei som inntil krigen spela i den heimlege ligaen. Mannen med 64 landskampar har spela for Shakhtar Donetsk det meste av sin karriere.

HEIMBYEN: I krigsherja Kherson er Ukrainas midtbanespelar Taras Stepanenko oppvaksen. No får han ikkje eingong sende hjelp dit Foto: SERGEY BOBOK / AFP

Klubben høyrer heime i Donbas, der det har vore krig i mange år, ein krig som blei kraftig trappa opp under den russiske invasjonen i februar.

Får ikkje send hjelp til krigsherja heimby

– Dette er ei helsing til dei som forsvarar nasjonen Ukraina, seier Oleksandr Karavajev, ein annan spelar Sky Sports har snakka med.

Karavajev må gråtkjøvd avbryte intervjuet med Sky Sports. Han kjem opphavleg frå byen Kherson, ein storby som blei okkupert av russiske styrkar rett etter invasjonen.

Han reiste alltid til heimbyen på ferie. No får han ikkje eingong sendt medisin og anna hjelp til slekta i heimbyen.

– Det minste vi kan gjere for soldatane våre

Også Real Madrids målvakt Andrij Lunin understrekar kor viktig kampen er for alle med tilknyting til Ukraina.

MOTIVERT: – Det minste vi kan gjere for soldatane våre, er å gi dei ei positiv oppleving, seier keeper Andrij Lunin Foto: Manu Fernandez / AP

– Soldatane som kjempar for Ukraina inspirerer heile verda. Vi skal gå ut og gjere vår jobb med å gi dei ei positiv oppleving tilbake. Det er det minste vi kan gjere for dei, og vi skal gi alt, seier Lunin til Ukrainas eige fotballforbund.

Det er på denne bakgrunnen at Ukraina stiller til VM-kvalifisering på Hampden Park i Glasgow – med minimalt med kamptrening og førebuing, men med ein motivasjon som overgår det aller meste.

Ukraina har sidan dei blei ein sjølvstendig nasjon på 90-talet vore ein god fotballnasjon. Seinast i fjor kom dei til kvartfinale i EM.

VELDEDIG: Her møter Ukraina Borussia Mönchengladbach til kamp både for inntekt til ukrainske flyktningar og for kamptrening for landslaget Foto: THILO SCHMUELGEN / Reuters

Manglar kamptrening

Dei har mange spelarar i store klubbar i store ligaer. Likevel kjem mange i troppen frå klubbar i heimlandet. Der blei ligaen og alle klubbfotball stoppa då invasjonen kom, og mange har derfor ikkje spele kampar på lenge.

– Det er godt for Ukraina å få vise at dei ikkje berre er krigsoffer, men også kan levere god fotball, eller lage god musikk som då dei vann Eurovision. Det skapte iallfall veldig stor entusiasme og hæla i taket, seier Jørn Holm-Hansen til NRK.

Han er forskar ved Oslo Met, med det ukrainske samfunnet som spesialitet.

Han trur også at solidariteten med Ukraina er så stor at det nok blir mange på tribunen som kjem til å heie på dei.

– Det er viktig for dei å sjå at så mange viser støtte og entusiasme for landet, meiner Holm-Hansen.

– Ukraina er framleis i live

Ukrainas lov om at menn mellom 18 og 60 år ikkje får reise ut av landet, gjer unntak for fotballspelarar. Det fortel kor mykje landslaget betyr for Ukraina i denne krigstida.

– Det er heilt unødvendig å snakke om motivasjon, slår Manchester City-stjerna Oleksandr Zintsjenko fast.

Det fortel også historia om landslagssjef Oleksandr Petrakov. Då Russland invaderte, ville 64-åringen vere med på å forsvare landet frå dag 1, og møtte opp på vervingskontoret.

Han blei avvist med denne grunngjevinga:

– Vi skal ta oss av dette. Det er mykje betre at du leier landslaget vårt til VM.

Souness heiar på Ukraina

For heimelaget Skotland blir det ein kamp mot meir enn ukrainske spelarar på bana. Dei veit at sympatien med Ukraina er stor, og vil krype langt inn på tribunane på gigantiske Hampden Park.

STØTTAR UKRAINA: Tidlegare skotsk landslagskaptein Graeme Souness håpar Ukraina vinn. Han skal kommentere kampen for Sky Sports Foto: SCOTT HEPPELL / AP

Vel vitande om at det vil gå ut over britiske lag. For om Ukraina slår Skottland onsdag, må dei slå Wales søndag for å sikre VM-billetten. Og der vil dei kome i gruppe med England.

– Eg håpar Ukraina vinn og går til VM, seier Graeme Souness til The National.

Det er oppsiktsvekkande, for Souness er tidlegare kaptein for det skotske landslaget. Han vedgår at det er vanskeleg.

– Eg seier til meg sjølv at dette er berre fotball, og vil vi verkeleg slå dei? Enten det er sport, kunst eller politikk, må vi sende ein knallhard beskjed til Russland at det dei held på med, ikkje kan godtakast.