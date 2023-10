Ukrainsk OL-legende reagerer: Vil vurdere konkurransenekt

– Dette handlar ikkje om politikk. Det er strategi. Krig er strategi, seier Valerij Borzov til NRK.

Den ukrainske IOC-medlemmen ser strengt på journalistane når han snakkar. Han reagerer sterkt på at russiske og belarusiske utøvarar kan ende på same startstrek som hans eigne landsmenn under sommar-OL i Paris om ni månader.

– Standpunktet til den ukrainske olympiske komiteen er at vi ikkje er fornøgde med at russiske og belarusiske utøvarar skal delta. Det handlar om at dei støttar krigen i Ukraina.

– Sjølv om dei er nøytrale?

– Ja.

– Kvifor vil du ikkje ha desse utøvarane med?

– Fordi dei ikkje har teke eit tydeleg standpunkt om at dei er mot krigen i Ukraina. Viss du støttar ein krig, er det mot reglane til IOC. Sport handlar om fred, ikkje krig, seier han til NRK.

Vil vurdere konkurransenekt

IOC har nemleg vedteke nokre retningslinjer for at russiske og belarusiske utøvarar skal få delta i idrett. Dei får berre delta som såkalla nøytrale utøvarar, altså ikkje representere heimlandet.

UKRAINARAR: Tidlegare stavhoppar, Sergej Bubka (til venstre), og Valerij Borzov på eit IOC-møte i 2016. Begge er framleis IOC-medlemmer, men Sergej Bubka har ikkje ønskt å stille til intervju med NRK under IOC-sesjonen i Mumbai. Foto: Martti Kainulainen / NTB

Førre veke suspenderte IOC den russiske olympiske komiteen. Årsaka var at Russland hadde anerkjent olympiske komitear i Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja som ein del av den russiske olympiske komiteen. Dei ukrainske regionane vart annekterte av Russland i fjor haust.

Likevel held IOC OL-døra open for utøvarar med russisk og belarusisk pass. Den norske IOC-medlemmen Kristin Kloster uttrykte førre veke at ho håpar IOC klarer å få til dette.

– Eg trur også det er eit signal om betydninga av at idretten greier å bevare retten utøvarane har til å konkurrere uavhengig av politikk, sa Kristin Kloster til NRK.

OL-legenda Borzov, som elles vart attvalt som IOC-medlem måndag, avviser at sport og politikk kan haldast skilt, etter invasjonen i heimlandet.

STORSLÅTT: IOC har lagt sitt viktigaste møte i 2023 til eit gigantisk konferansesenter i Mumbai. I denne delen av bygget hadde dei opningsseremoni laurdag kveld. Foto: Halvor Ekeland

Ukrainaren vart ein av dei største stjernene til leikane under OL i 1972, då han konkurrerte for Sovjetunionen. Den gong var verda i ein kald krig mellom aust og vest. No er heimlandet hans invadert av Russland.

– Vil ukrainske utøvarar nekte å konkurrere mot russiske?

– Det må vi ta stilling til seinare. Situasjonen utviklar seg heile tida. Så vi har ikkje teke ei avgjerd førebels, seier Borzov.

No ventar han på den russiske reaksjonen på at IOC førre veke suspenderte Russlands olympiske komité på dagen.

– Problem for alle

Stemninga på IOC-sesjonen i Mumbai, der dette spørsmålet har vore ein del av diskusjonane, er at dei aller fleste ønskjer å ha med utøvarar frå Russland og Belarus i OL.

SESJON: IOC-sesjonen er det øvste organet i IOC. Likevel er ikkje inkludering av russiske utøvarar ein del av avgjerdene som blir tekne i Mumbai denne veka. Foto: Halvor Ekeland / NRK

Av dei IOC-medlemmene NRK har snakka med eller som har teke ordet i Mumbai, er det berre Borzov som har kravd ei full utestenging av russarane.

Argumenta som dukkar opp igjen og igjen er at «sport er ikkje politikk» og at den olympiske ideen handlar om idrettskonkurransar på tvers av alle landegrenser, religion, seksuell legning og så vidare.

Spørsmålet om russisk deltaking er heller ikkje på dagsordenen i Mumbai. Verda må difor vente endå lenger på at IOC skal bestemme seg for kva dei gjer med saka.

– Eg håpar at vi har ei avklaring før nyttår på kva krav som skal stillast og kva avgjerda blir, seier Valerij Borzov til NRK under IOC-sesjonen i Mumbai.

Måtte gå av

Den svenske IOC-medlemmen Gunilla Lindberg, svarer følgjande på spørsmål om kva ho tenkjer om ei eventuell utestenging:

IOC-TOPPAR: IOC-president Thomas Bach saman med IOC-medlem Gunilla Lindberg på IOC-sesjonen i 2019. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT / AP

– Eg synest ein må forstå at ein snakkar om russiske idrettsmenn. Det er mange atterhald om dei får delta eller ikkje. No har eg har høyrt kva som er sagt i sesjonen, og det er klart at Russland no er utestengt, noko eg synest er bra, og vi har vår oppfatning frå dei nordiske landa, seier Lindberg.

Nyleg gjekk den svenske idrettspresidenten Karl-Erik Nilsson av etter å ha stemt mot den svenske politikken om ikkje å sleppe til russiske utøvarar i idretten igjen i eit møte i Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

– Om vi skal byrje med den diskusjonen så trur eg ikkje at nordiske land kan ha nokre representantar i det heile internasjonalt. Det er svært vanskeleg om ein tek demokratiske avgjerder når ein er 206 medlemsland og stemmer. Ein har kanskje ei eiga oppfatning, men det er jo demokrati òg, seier Lindberg.

– Og kva er di oppfatning?

– Det held eg for meg sjølv, seier Lindberg før ho avsluttar intervjuet.