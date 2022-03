Ukrainsk gullvinner til NRK: – Jeg er glad for at krigen startet under Paralympics

Samtidig som hjemlandet er under kraftig angrep på den andre siden av jordkloden, har ukrainske Oksana Sjysjkova sanket fem medaljer i Beijing.

De ekstreme kontrastene til tross, 30-åringen er glad for at Russland ikke ventet med invasjonen av Ukraina, dersom de uansett skulle gjennomføre den.

SYNLIG: Oksana Sjysjkova konkurrerer i både langrenn og skiskyting, og hun er glad for å være synlig nå som hjemlandet angripes. Foto: MOHD RASFAN / AFP

– Jeg er glad for at krigen startet under Paralympics. Nå kan vi snakke til journalister og fortelle hva som faktisk foregår, sier hun til NRK.

Før lekene begynte, avslørte New York Times at vertsnasjonen Kina skal ha bedt Russland om å vente med invasjonen til etter OL. Det er ikke meldt om et tilsvarende ønske fra Kinas side om at Russland skulle avvente til også Paralympics var arrangert.

Det er altså Sjysjkova fornøyd med.

Hun trekker frem viktigheten av at folk får høre om hva som faktisk skjer i Ukraina, og at hun derfor synes det er bra å ha en plattform og et publikum mens angrepet pågår.

– Mange mennesker, særlig folk som bor i Russland, vet ikke hva som foregår. De tror det er fredelige handlinger. De tror ikke på at det er krig, sier hun, og konkluderer:

– Nå kan verden se Putin og den russiske regjeringens sanne ansikt.

– Enda verre at de ikke kunne vente

Langrennsløper Kjartan Haugen reagerer temmelig annerledes på Kinas angivelige rolle når det kommer til timingen av invasjonen.

– For det første så er det forferdelig at de har invadert Ukraina, og så er det enda verre at de ikke kunne vente til etter Paralympics, sier trønderen.

REAGERER: Kjartan Haugen. Foto: Louise Samnøy / NRK

Han konkurrerer i disse dager i sitt femte Paralympics, og veteranen har vært både utøverrepresentant i idrettsstyret og hatt ulike roller i IPC (Den internasjonale paralympiske komité).

– Det gir seg litt selv, svarer veteranen på spørsmål om hva han synes om at vertsnasjonen skal ha bedt Russland om å vente til etter OL.

Samtidig trekker han frem at de norske utøverne har vært opptatt av mye av det utenomsportslige kaoset som har vært i forbindelse med Paralympics. Særlig IPCs vingling vedrørende russisk deltakelse, opptok den norske troppen.

– Vi har vært ganske engasjert i den norske leiren. Den første beskjeden irriterte mange av oss. Vi syntes at den var feil.

– All timing er dårlig timing

Også Birgit Skarstein er opprørt over både invasjonen og konsekvensene av den, og hun er tydelig preget av situasjonen i Ukraina.

– De lidelsene vi er vitne til der borte nå, er bare helt grusomme og forferdelige å se på. Og en utrolig dårlig måte å rekruttere til Paralympics på, påpeker den norske profilen.

LEI SEG: Birgit Skarstein. Foto: Markus Olsen / NRK

Likevel understreker hun at hun ikke vet noe om samtalene som skal ha vært mellom Kina og Russland, og at hun derfor ikke kan si noe om Kinas rolle i krigen.

– All timing er dårlig timing for å invadere en annen nasjon og ta livet av uskyldige mennesker, sier Skarstein, som bruker anledningen til å trekke frem «den olympiske og paralympiske fred».

Det er en avtale som skal sikre våpenhvile mellom deltakende nasjoner i den tidsperioden OL og Paralympics pågår.

– Hvis man kan bruke den olympiske og paralympiske ild til å mane til nettopp det, altså å ha en fredelig sameksistens, så er jo det veldig fint. Så hadde vi jo aller helst sett at man hadde hatt nok respekt for hverandre til å gjøre det hele året, avslutter Skarstein.