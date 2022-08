Sport vil aldri være vesentlig i krig. Nødvendigvis. Men også for et folk i krig kan sport tjene en åpenbart samlende funksjon.

For aldri har en nasjons idrettshelter hatt en tydeligere plass og stemme i en krig enn de ukrainske stjerner har hatt det siste halve året.

Og enda tydeligere blir deres symbolske verdi når landets største stjerner både er boksere og har vist sin dedikasjon til den ukrainske kamp ved å bidra som soldater.

Usyks store seier

Sist helg forsvarte den ukrainske tungvektsbokseren Oleksandr Usyk sine tre verdensmesterbelter etter å ha vunnet et forrykende oppgjør mot britiske Anthony Joshua.

Kampen endte i en såkalt delt avgjørelse i favør Usyk, før taperen Joshua tok oppmerksomheten fra verdensmesteren med en fullstendig bisarr takketale fra ringen i bakkant.

Men verken den eller at kampen, som egentlig var planlagt i Kyiv, i stedet gikk i saudiarabiske Jeddah er poenget her.

Det vesentlige er hva ukrainske idrettsstjerner klarer å utføre midt i en situasjon hvor deres hjemland er i krig mot nabolandet Russland.

«Det var en viktig og nødvendig seier», proklamerte en beveget president Volodymyr Zelenskyj rett etter kampen, som han videre kalte «et symbol for det faktum at ingen kosakker vil gi opp det som er deres, vil kjempe og absolutt vinne».

SYMBOL: Volodymyr Zelenskyj er selv blitt et symbol for ukrainernes frihetskamp. Foto: DIMITAR DILKOFF / AFP

Idretten var igjen blitt en arena for ukrainsk frihetskamp – og i tillegg en arena som alle ukrainere kunne følge.

For så viktig var denne kampen like før nasjonaldagen at Usyk selv hadde planer om å kjøpe fri rettighetene for å få vist kampen. Han trengte det til slutt likevel ikke. De saudiarabiske arrangørene ga nemlig tillatelse til at hele det ikke-okkuperte Ukraina på åpne kanaler kunne se sin 35-årige helt bokse.

Usyk hadde trent i Dubai etter å ha fått tillatelse til å forlate landet og kampen mot russerne for å forsvare sine titler. Først sa Usyk nei, men fortalte CNN at han endret mening etter et besøk på et sykehus der det lå skadde ukrainske soldater, som ba ham innstendig om å reise og kjempe for sitt land.

TETT DUELL: Det ble et forrykende oppgjør mellom Joshua og Usyk, men til slutt endte ukraineren med verdensmesterbeltene. Foto: Hassan Ammar / AP

Den olympiske fred – så lenge den varte

Kanskje bidro altså idretten til at krigen i Ukraina ble innledet den dagen den gjorde. New York Times meldte tidlig i mars at etterretningsrapporter indikerte at Kina en måned tidligere skulle ha bedt Russland vente med å angripe Ukraina til etter at OL i Beijing var over.

Kineserne ville ha verdens fulle oppmerksomhet på sitt prestisjearrangement.

Opplysningene er nødvendigvis aldri offisielt bekreftet, men 4. februar møttes presidentene Xi Jinping og Vladimir Putin i forbindelse med åpningsseremonien i vinter-OL.

20. februar var lekene over.

Fire dager senere var det russiske angrepet i gang.

Fra boksestjerne til borgermester

Allerede kort tid etter var det to skikkelser som i tillegg til president Zelenskij fremstå som meget markante, også fysisk.

Brødrene Vladimir og Vitalij Klitsjko ble tidlig sentrale skikkelser på ukrainsk side i krigen. Brødrene er legender innen boksesporten, hvor begge har vært verdensmestere flere ganger. Nå har de tatt med sin status over i politikken – og med det forsvaret av landet mot den russiske invasjon.

Brødrene er ironisk nok noe vi kan kalle ekte barn av Sovjet, med en far som var militær og stasjonert på flere steder i den tidligere stormakt mange av Putins tilhengere drømmer om at denne krigen skal være med å gjenskape.

Derfor ble de også store helter i Russland, og Vitalij bokset ironisk nok sin avskjedskamp i Olympiahallen i Moskva i 2012, til begeistring også for den særdeles kampsport-interesserte Vladimir Putin.

BRØDRE OG HELTER: Boksebrødrene Vladimir og Vitalij Klitsjko i Kyiv etter et angrep i mars. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

To år senere var den pensjonerte verdensmester Vitalij Klitsjko blitt borgermester i Kyiv. Det var han også 24. februar 2022. Og nå var det slutt på begeistringen fra Putin.

Sammen med broren Vladimir ble han tidlig et sterkt symbol på motstandskampen gjennom sosiale medier.

Snart kom også to av landets andre helter, Oleksandr Usyk og deres andre nåværende verdensmester, Vasyl Lomatsjenko, seg tilbake til hjemlandet og sto frem som klare til å kjempe for sitt land.

Bildene av Usyk og Lomatsjenko i uniform og med maskingevær på Instagram gikk verden rundt.

VERDENSMESTER 2: Vasyl Lomatsjenko etter at han slo Masayoshi Nakatani i en kamp i juni i fjor. Foto: John Locher / AP

VM-drømmen som brast

Noe i nærheten av en hel verden heiet også på det ukrainske fotball-landslaget da de spilte sin avgjørende kvalifiseringskamp for en plass i VM i fotball senere i år. Men de tapte den emosjonelle kampen mot Wales.

Likevel har de ukrainske spillere i de store ligaene brukt fotballen som en arena for å uttrykke deres samhold og kamp mot de russiske inntrengerne.

Ukrainas mest kjente spiller i nyere tid, Andrij Sjevtsjenko, har fortsatt kampen, blant annet ved å jobbe for organisasjonen UNITED24, startet av president Zelenskyj, som samler inn penger til det ukrainske forsvaret. Så langt har de samlet inn over 1,5 milliarder kroner.

SUPERSTJERNE: Andrij Sjevtsjenko ble en stor profil for AC Milan på 2000-tallet Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Kattens neste liv

«Jeg vant denne seieren for mitt land, mitt folk, for alle mennesker og militære som forsvarer landet. Tusen, tusen takk» var ordene Oleksandr Usyk brukte etter kampen i Jeddah sist helg.

Og visste hans budskap nådde hjem til millioner av landskvinner og -menn.

Usyk, med tilnavnet «Katten», utstråler en sjelden maskulin styrke og er av den typen heltebilder Vladimir Putin tidligere har likt å assosiere seg med. Nå er det bare å håpe at irritasjonen over den symbolske kraften disse ukrainske utøverne har, slår enda sterkere tilbake på den russiske presidenten.

Det er på sin plass å minne om Putins egne ord fra 2000:

«Seiere i sport gjør mer for å samle nasjonen enn 100 politiske slagord».

IDRETTSMANN: Vladimir Putin er lenge vært opptatt av russiske idrettsprestasjoner. I 2004 besøkte han landslaget i boksing. Foto: ITAR TASS / AP

Da Usyk vant mot britiske Joshua i Jeddah, satt nevnte Lomatsjenko ringside. Begge hadde blitt oppfordret av president Zelenskyj om å legge ned våpnene for å dra ut og symbolisere den ukrainske uavhengighet for en hel verden.

Lomatsjenko er nå i USA, hvor han ventes å bokse igjen i oktober.

Usyks neste kamp er ventet å bli i desember mot en ny brite, Tyson Fury, om samtlige fire verdensmesterbelter i tungvektsboksingen.

Dessverre vil også dette fort kunne bli en anledning til å representere og inspirere et land i krig.

Et land som har mistet mer enn 50 av sine beste idrettsutøvere siden krigens start.

Boksing kalles «the noble art of self defence», altså «selvforsvarets noble kunst».

For de ukrainske stjernene innen sporten har dessverre kunsten det siste halve året blitt til altfor alvorlige realiteter.