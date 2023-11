Everton trukket historiske 10 poeng i Premier League: – Vi er sjokkert

Det melder ligaledelsen i Premier League og Everton selv.

Everton har blitt trukket 10 poeng etter å ha blitt funnet skyldig i brudd på Premier Leagues finansielle fairplay-regler.

– Vi er sjokkert og skuffet, skriver Everton i en uttalelse.

Det er det største poengfradraget i konkurransens historie.

Portsmouth ble trukket ni poeng underveis i 2009/10-sesongen.

Straffen fører Everton til nest nederste plass på tabellen med like mange poeng som tabelljumbo Burnley. Klubben har benektet feil og mener at en sportslig straff for en regnskapssak er uforholdsmessig og upassende, og planlegger å anke, skriver The Guardian.

Evertons sak ble henvist til en uavhengig kommisjon etter en revisjon av Premier League-klubbenes økonomiske poster for sesongen 2021–22.

Burnley og Leeds spurte Premier League om Everton hadde brutt reglene etter at de registrerte tap på 371,8 millioner pund de siste tre årene.

I henhold til Premier League-reglene har klubber lov til å tape maksimalt 105 millioner pund over tre år – og klubber som bryter reglene for lønnsomhet og bærekraft kan bli bøtelagt eller trukket poeng.

Everton er for tiden midt i en salgsprosess. Det amerikanske investeringsselskapet 777 jobber for å ta over klubben som har spilt på øverste nivå sammenhengende siden 1954, melder NTB.