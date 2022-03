Ukjent trønder med sensasjon på NM-femmila: – Han går fra null til gull

– Du verden for et løp. Det hjelper ikke å være olympisk mester eller verdensmester. Han fikk ikke være med i fjor – han går fra null til gull her. Andreas Fjorden Ree – en sensasjonsseier! sa NRKs kommentator Jann Post da han passerte målstreken.

– Vi har kastet hatten og lua for lengst her i kommentatorbua, supplerte ekspert Torgeir Bjørn.

Selv tok ikke mannen fra Støren av i målområdet.

– Jeg har det bra. Det er artig, er det første han sier til NRK etter målgang.

– Hvordan er det å vinne en NM-femmil?

– Det er stort det. Det er en litt av en distanse å vinne.

– Hva er bakgrunnen for at du kommer som en komet og slår alle i dag?

– Jeg har trent veldig bra, sier den kortfattede trønderen.

SENSASJON: Andreas Fjorden Ree kunne juble etter at sensasjonen var et faktum. Foto: Terje Pedersen / NTB

Treningssmell i høst

Seieren er et klart foreløpig karrierehøydepunkt for Ree. Fra før var hans beste resultat andreplassen på 15 kilometer fri teknikk i Skandinavisk cup i Falun i januar.

Det resultat kom etter at han i høst hadde gått på en treningssmell.

– Jeg vet ikke hvor mye de andre har trent, men jeg har i hvert fall trent bra – kanskje i overkant mye. Det var en høst der med veldig mye trening, sier Ree.

– Har du vært overtrent?

– Det var litt for mye der en periode. Men det er tydelig at man har hentet seg godt inn nå.

Hans Christer Holund så ut til å kunne true Ree på slutten, men måtte ta til takke med sølvet. Iver Tildheim Andersen tok en overraskende bronsemedalje, over tre minutter bak.

Holund mener det er et generasjonsskifte på gang.

– Uten tvil. Han er jo sønnen til fysioterapeuten vår. Han har brukt covid-tiden på å trene. Det er ingenting som gleder meg mer enn at han tar seieren i dag. Han er et arbeidsjern, og da er det fortjent at han får betalt på femmila her i dag.

Rask fra start

Fjorden Ree gikk fort fra start og fikk fort et halvminutt på Holund. Den avstanden var lenge omtrent den samme, men fra 33,3 til 38,5 kilometer, i tøft terreng, ble det imidlertid klart at det var Ree som kom var den sterkeste løperen i NM-løypene.

Foto: Terje Pedersen / NTB

– Se på dette her, har du sett. 50 sekunder, han øker med nye 18, sa Post da han passert.

Også Fredrik Aukland var mektig imponert over løperen fra Støren i Trøndelag.

– Vi må huske på hvilket terreng det er. Det er tungt motbakketerreng der Holund har sin forse. Han hadde en plan om å gå fort i dette partiet, men så går Ree fortere, sa Aukland.

Tapte mye

Ved 42,8 kilometer var avstanden økt til 55,7 sekunder, men 4 kilometer senere var avstanden halvert og den unge trønderen så seig ut i motbakkene.

– Jeg følte aldri at jeg kom til å slukne. Jeg skulle stå distansen bra hele veien. Det var nok bare at når Holund girer om, så går det fort, sier hovedpersonen selv.

Og Støren-gutten holdt koken hele veien inn. I mål var han 39 sekunder foran Holund.

– Han har våknet igjen. Kanskje fikk han et wienerbrød fra Størens bageri? spurte Torgeir Bjørn og henviste til Johan Falkbergets historie om Bør Børson jr.

– For en skøyter han er. Han skøyter så lett og fint på ski. Det så litt skummelt ut ved 47 kilometer, men han kviknet fort igjen