Kristoffer Reitan stod for en norsk golfsensasjon da han som en av 14 golfspillere kvalifiserte seg til US Open mandag kveld. Han deltok i en kvalifiseringsturnering like utenfor London, og var best av alle amatørene med en 12. plass totalt.

– Det å kvalifisere meg til min første major... Jeg vet ikke helt hvilke ord jeg skal bruke, men det føles utrolig spesielt, forteller en nærmest målløs Reitan til NRK.

Dermed er Reitan den første norske herrespilleren som spiller en majorturnering på tolv år. Marius Thorp spilte i The Open Championship i 2006.

– Ikke overrasket

Kristoffer Reitan, som er sønn av Rema 1000-arving Magnus Reitan, var nummer 32 på verdensrankingen blant amatører før kvalifiseringen, og dermed en av 140 som fikk muligheten til å kvalifisere seg til den gjeve majorturneringen.

– Jeg er ikke overrasket over at jeg klarte det. Jeg visste at jeg hadde spillet inne til å kunne kvalifisere meg, men det at jeg faktisk klarer å levere det jeg ønsker er en veldig deilig følelse, forteller han.

Ifølge Norsk Golf er det bare et halvt år siden Reitan hoppet av studier for å konsentrere seg fullt og helt om golfen. Det har gitt resultater, og nordmannen har tre topp-ti-plasseringer i store amatørturneringer i Spania der han for tiden er bosatt.

Til nettstedet sier Reitans trener, Marcus Eidelöf, at US Open-billetten er vel fortjent.

– Dette er en skikkelig belønning for alt slitet i Spania. Han har trent så ekstremt hardt, og tidvis har det vært så kjedelig. Da er det utrolig inspirerende at han får belønningen direkte, sier treneren.

– Skal legge «game-plan»

US Open starter på torsdag neste uke. Før Reitan setter seg på flyet til USA, skal han delta i sin første europatour-turnering i Østerrike.

– Dette blir to spennende uker. Nå skal jeg ha masse samtaler med teamet mitt og legge en «game-plan».

20-åringen hadde som mål å kvalifisere seg til majorturneringen i USA. Hva som er målet når han nå skal møte spillere som Tiger Woods og Rory McIlroy, har Reitan ennå ikke bestemt.

– Det er første gang jeg spiller en major så det blir selvfølgelig en læringsprosess. Jeg har ikke satt meg noe mål for US Open ennå. Vi i teamet er opptatt av å ha en langsiktig plan og det langsiktige målet er å være i verdenstoppen om noen år, avslutter han.