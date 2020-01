Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Det er irriterende at det blir som det blir, sier Østberg innledningsvis til NRK, etter at hun har fått summet seg rundt et kvarter etter målgang.

Dramatikk

For på en dag der Astrid Uhrenholdt Jacobsen med en strålende avslutning spurtslo svenske Ebba Andersson og tyske Katharina Hennig i kampen om seieren, seilte Johaug og Østberg inn til en fjerde- og femteplass på 10 kilometeren i fellesstart i Val di Fiemme.

Den norske stjerneduoen så alt annet enn fornøyde ut.

Kanskje ikke så rart. De hadde tross alt sørget for kjempedramatikk – med negativt fortegn – på tampen av løpet.

KLØNET DET TIL: Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg gikk begge i bakken på fredagens fellesstart i Tour de Ski. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Forbannet

For med rundt én kilometer igjen av løpet, gikk Østberg først inn i den siste tøffe bakken. Like bak kom Therese Johaug. Nøyaktig hva som skjedde i forkant var det ingen som kunne gi en ordentlig forklaring på, men det endte i hvert fall med at Johaug ødela staven hennes.

Ingen av de to klarte å kjøre inn tet-trioen. Dermed måtte de ta til takke med en plass utenfor pallen for første gang på en god stund.

– Blir du forbannet?

– Ja, når jeg kan kjempe om seieren i et skirenn... Så ville noe annet vært rart. Jeg kommer for å gjøre gode enkeltløp og kjempe om seieren. Da blir man forbannet i kampens hete. Ikke på Therese, men på situasjonen.

JACOBSEN TIL TOPPS: Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant den femte etappen av Tour de Ski. Du trenger javascript for å se video. JACOBSEN TIL TOPPS: Astrid Uhrenholdt Jacobsen vant den femte etappen av Tour de Ski.

Ville ikke svare

Da Østberg føk over målstreken 6,8 sekunder bak vinner Uhrenholdt Jacobsen, slo hun staven gjennom luften. Hun forteller at hun bannet.

Deretter bar det helt nederst av det avgrensede målområdet. Østberg sier hun var nødt til å roe seg ned etter situasjonen og trengte to minutter for seg selv, selv om Johaug kom bort for å si noe.

På NRKs bilder går det frem at skistjernen sier «det var ikke meningen» i retning lagvenninnen. Men Østberg forteller at hun var så irritert etterpå at hun ikke ville svare.

– Jeg må ikke si så mye da, for da kan det komme stygge ting. Jeg sa ikke så mye, hun beklaget. Jeg godtok det der og da. Etterpå fikk jeg summet meg litt og sagt at jeg skjønner at det ikke var med vilje.

TOK EN PRAT: Ingvild Flugstad Østberg, her sammen med trenerne Ole Morten Iversen og Geir Endre Rogn etter rennet. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Slet med festet

Kort tid senere snakket de sammen om situasjonen før intervjurundene med pressen. Østberg forstår at Johaug ikke ødela staven hennes med vilje.

31-åringen fra Dalsbygda har følgende forklaring på hva hun tror skjedde:

– Jeg vet ikke. Jeg skulle prøve å gå inn i sporet og kommer borti med staven eller vi hektet med et ski, rett og slett, forklarer Johaug.

Johaug så ut til å slite med gliden underveis. Hun måtte flere ganger ut av sporet. TV-bildene viste også at flere av konkurrentene kunne gli opp på siden av henne nedover.

– Festet det var... Greit, ja... sier Johaug, uten å ville utdype der noe mer.

Leder fortsatt

For stillingen i sammendraget hadde ikke uhellet voldsomt mye å si. Det er fortsatt Therese Johaug som leder Tour de Ski etter fem etapper.

Det er 19 sekunder ned til Østberg på andreplass, 32 til Natalia Neprjajeva, 33 og 38 til Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ebba Andersson på fjerde- og femteplass.

– Det er synd, men sånn som skjer. Det var rett og slett ikke dagen i dag, men det er utrolig morsomt at Astrid vinner, sier Johaug etter rennet.

SÅ GLAD BLIR MAN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen innser at hun har vunnet 10 kilometeren i Val di Fiemme. Her foran Ebba Andersson og Katharina Hennig. Foto: Terje Pedersen

– Kanskje årets blideste pall

For da sammenlagtfavorittene feilet, var det Astrid Uhrenholdt Jacobsen som måtte forsvare Norges ære, og det gjorde hun med glans.

På oppløpet spurtslo hun Ebba Andersson fra Sverige og tyske Katharina Hennig.

– Dette var kanskje årets blideste pall. Jeg er veldig overrasket selv, og synes det er ekstra gøy med Katharina (Hennig), sier Uhrenholdt Jacobsen.

Og hvordan skal Hennig feire en sjelden pallplass?

– Jeg har besøk av familien. Så i kveld skal jeg ta meg en øl, sier det som kanskje er den blideste tyskeren i Italia akkurat nå.