– De jeg ser til daglig er familie som kommer innom og kjæresten, sier han.

I fjor måtte han holde seg hjemme med forkjølelse under NM på Beitostølen og året før ble sesongen spolert da han fikk skulderen ut av ledd i forkant av verdenscuprennet i Seefeld i januar.

I år tar 20-åringen ingen sjanser på å få sesongen ødelagt.

– Jeg har egentlig gått litt tilbake til hvordan jeg trente for tre år siden. Store deler av året er jeg egentlig hjemme. Det blir færre samlinger utenlands og færre reisedøgn. Det gjør at jeg får trent jevnere og får litt tryggere omgivelser, forteller han.

Riiber gleder seg til en ny sesong. Her fra verdenscupen i Granåsen. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

– Så enkelt som mulig

Tanken er at mindre stress og mer restitusjon etter treningsøktene skal holde Riiber frisk frem til sesongstart. Og helst etter det, også.

– Jeg har prøvd å flytte fokus over fra smitte til totalbelastningen. Den måten jeg prøver å holde meg frisk på, er å verne om den tiden jeg har etter trening. At jeg er flinkere etter harde treningsøkter å ta to timer på senga - uten noe annet som tar energi etter øktene, forklarer han.

– Det høres ut som du går mot en mer isolert tilværelse enn tidligere?

– Ja, det kan nok stemme. Det er første året mitt på hybel også, så det gjør det lettere å gjøre den jobben man skal hjemme. Det blir så å si et lite isolat, smiler han.

– Men det har fungert veldig fint hittil.

Landslagssjef Kristian Hammer tror denne løsningen kan fungere bra for Riibers del.

– Vi prøver å gjøre det så enkelt som mulig for Jarl. Det betyr enkle hverdager og lite stress.

– Han har fått gjort veldig mye god trening hjemme frem til nå og kommer forhåpentligvis til å fortsette med det. Det viktigste er at han får gjort en god jobb over tid, påpeker han.

Landslagssjef i kombinert Kristian Hammer. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Har løftet langrennsdelen

Den alternative sesongoppkjøringen innebærer blant annet at Riiber dropper den kommende landslagssamlingen i Val Senales. Om en uke skal han til Innsbruck for å teste hoppbakken der, men etter det holder han seg hjemme frem til sesongen begynner.

Han føler selv at endringene i treningsopplegget har gjort ham godt.

– Det har i hvert fall løftet langrennsdelen veldig mye denne sommeren, sier kombinertløperen, som tidligere har vært sterkest i hoppbakken.

Nå vil 20-åringen være med å prege verdenscupen denne sesongen.

– Hvis verdenscupen begynte i morgen, hadde jeg vært mer enn klar. Jeg har store ambisjoner. I fjor stod jeg med en haug 2.-plasser, men ingen 1.-plasser. Nå ønsker jeg å kjempe for den gule trøya.