Ugunstig EM-oppladning for Norge: – Ganske stressende

– Det var ganske stressende med mye reiser, i to byer på kort tid og vi spilte to tøffe kamper, forteller Magnus Gullerud.

1. januar samlet landslaget seg i Oslo for å starte forberedelsene til EM på hjemmebane. Deretter dro Norge til Frankrike for å spille turneringen Golden League, hvor første motstander var Danmark i Metz.

I stedet for å få en hviledag med viktig trening, ventet en fire timer lang busstur til Paris rundt 300 kilometer unna dagen etter, hvor Serbia ventet i neste kamp. Og så fort den var avblåst hastet de av sted, og rakk akkurat flyet for å komme seg tilbake til Norge, og Trondheim.

– Det var et veldig komptakt skjema, og man tenker at man kanskje kunne skreddersydd det litt bedre for lagene og hatt kampene på ett sted i det minste. Men det er jo fint å ha noe å skylde på hvis det går dårlig, mener Gullerud og koster på seg et lite smil.

UT PÅ TUR: Landslagsherrene forsøkte så godt de kunne å slappe av på bussturen mellom Metz og Paris. Foto: Norges Håndballforbund / Snapchat Håndballgutta

– Ikke optimalt

Spillerne er klare på at de ikke ønsker å klage på opplegget, for de vil mer enn gjerne spille kamper – og vet at Golden League-turneringen er en fastsatt avtale.

– Vi spiller alltid kamper i oppkjøringen, men det virker kanskje som det blir dårligere og dårligere tid, og at mesterskapene starter tidligere, og siden vi er nødt til å samles fra 1. januar så blir det sånn og da må vi bare ta det. Vi er vant til å reise i klubb, så det skal nok gå bra, sier målvakt Torbjørn Bergerud.

STORSEIER: Harald Reinkind og Norge slo Serbia med 10 mål før VM. Foto: Stephane Pillaud / NTB Scanpix

Men:

– Optimalt sett skulle vi hatt det i Norge, fastslår Harald Reinkind, som i tillegg spilte kamp med Kiel både 26. og 29. desember.

NRKs håndballekspert er enig i at forberedelsene er ugunstige.

– Det er ikke optimalt at det blir sånn. Det ødelegger kanskje ikke nødvendigvis, men det tar fokuset vekk fra noe annet, sier Håvard Tvedten.

Viktige treninger

TØFF KAMP: Det ble tomålstap for Sander Sagosen og Norge for Danmark i Golden League-turneringen i januar. Foto: Stephane Pillaud / NTB Scanpix

Og da spesielt trening. For samhandling er det som trekkes frem som nøkkelen av alle for å kunne få EM-suksess. Derfor har laget måttet bruke de siste fire dagene før mesterskapsstart mot Bosnia fredag kveld godt.

– Det er viktig at vi får litt ro på det, for vi fikk lite trening i starten. Nå har vi fått trent godt og slappet av så mye som mulig på hotellet. Det har vært bra, og jeg tror folk får et ekstra gir når mesterskapet går i gang, påpeker Reinkind.

– Det er kjipt å bruke ekstra tid på å reise, men vi fikk spilt to kamper og testet formen. Jeg synes vi tar steg hele tiden og legger lag på lag i treningene, så jeg har troa på at vi skal prestere, sier Sander Sagosen.