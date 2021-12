Uenige om kritikken etter Tour de Ski-exit: – Har ingen medfølelse

– Jeg har ingen medfølelse, for jeg har vært i samme situasjon selv. Jeg har ikke knipset meg hit. Alle som er her nå, har jobbet for å komme hit, så sånn er det.

Slik svarer Emil Iversen på spørsmål om at han har sympati med at løpere som ikke ble tatt ut til Tour de Ski, nå får se at Skiforbundet lar norske utøvere reise hjem etter bare et par renn av den pågående touren.

– Vi skal prioritere landslagsløperne våre. Det er ikke noe nytt, sånn har det vært for alle sammen. Det er tøff kamp om å seg opp i toppen, fortsetter Iversen, dagen etter at det ble klart at allerede OL-klare Simen Hegstad Krüger forlater Tour de Ski etter bare to øvelser, og at det var i henhold til planen.

Ville «ha drept» for muligheten

Det var denne nyheten som fikk Øyvind Moen Fjeld, redaktør i langrenn.com, til å ta til tastaturet.

– Hjemme sitter løpere som Håvard Moseby, Vebjørn Turtveit, Thomas Helland Larsen, Ole Jørgen Bruvoll, Martin Kirkeberg Mørk og Gaute Kvåle som ville «ha drept» for muligheten til å gå Tour de Ski, skriver han på eget nettsted.

Ola Kvisle, trener i Team Norconsult og den som til daglig følger opp nevnte Helland Larsen, er helt enig med Moen Fjeld.

– At Norge ikke bruker de plassene til å sende folk som virkelig har lyst til å gå hele touren, det er et kjipt signal å sende til alle som veldig gjerne hadde ønsket å gå, sier Kvisle til NRK.

Han reagerer på at Skiforbundet heller sender utøvere som skal bruke Tour de Ski som en oppladning til OL, ved bare å gå noen få renn før de hopper av.

– Nå sa de at planen hele tiden var at han (Krüger) skulle stå av etter to renn, og da mener jeg at det er et signal nedover til de som prøver å kvalifisere seg. Da tar de på en måte ingen hensyn.

OPPGITT: Trener for Thomas Helland Larsen og Team Norconsult, Ola Kvisle (høyre). Foto: Mikal Aaserud

Kometen Thomas Helland Larsen ble nummer to i det ene av to uttaksrenn i sprint, men det skaffet ham hverken plass, eller rolle som førstereserve, i Norges Tour de Ski-tropp. Trener Kvisle tror det faktum at løpere nå sendes hjem tidlig, kan fungere som nok et slag i trynet.

– Det kan virke demotiverende på ham, og på veldig mange andre også. Dette handler ikke bare om Thomas. Det handler om den kulturen man opplever. At de på toppen ønsker å legge veldig til rette for sine egne utøvere, og at det ikke er plass til så mange andre.

Støttes av Klæbo

Kritikerne får støtte av Johannes Høsflot Klæbo:

HAR MEDFØLELSE: Johannes Høsflot Klæbo. Foto: Terje Pedersen / NTB

– I utgangspunktet er jeg for at man skal fullføre, og det står jeg fortsatt for og det er i utgangspunktet planen min også, sier Norges store sammenlagthåp til NRK i Oberstdorf.

Han har derfor sympati med utøverne som gjerne skulle vært på plass.

– Jeg skjønner at det er kjedelig å se folk hoppe av touren, når du vet selv at du kanskje var den neste på lista. Samtidig er tourene brutale, og det skjer ofte noe underveis som gjør at man må endre planene. Toppidretten er brutal på det viset og det også på uttak, forklarer 25-åringen.

Klæbo legger til at det kan komme sykdom og skader som gjør at man må bryte, men at han håper å kunne holde seg til plan A.

Langrennssjefen: – Ingen hopper av uten grunn

Espen Bjervig, langrennssjef i Norges Skiforbund, ser på kritikken som et resultat av et luksusproblem.

– Det er et luksusgode vi har i Norge, at vi har så mange gode utøvere at vi alltid kan sette noen inn.

Han understreker at han har forståelse for at det er surt for løpere som sitter hjemme, men at han støtter Hegstad Krügers opplegg hundre prosent. Onsdagens gjennomkjøring etterfulgt av tour-exit er en del av OL-planen.

– Toppidretten er ikke alltid rettferdig, og vi må prioritere for å ta gull når det gjelder, påpeker Bjervig.

– Er det en uting at folk hopper av touren underveis?

– Nei, jeg kan ikke si det er en uting. De som hopper av gjør det enten fordi det er et mesterskap de skal forberede seg til, eller fordi de blir syke. Ingen hopper av uten grunn, avslutter langrennssjefen.