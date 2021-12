Uenige om Carlsens hårete mål: – Helt urealistisk er det ikke

Etter VM-seieren mot Jan Nepomnjasjtsjij tok det ikke mange dager før Carlsen la ut følgende melding på Twitter: «2900».

Han har nå 2865 ratingpoeng og mangler 35 poeng på å nå den magiske grensen. Ingen sjakkspillere har vært rangert så høyt før.

Bak ham er det et stort gap ned til nummer to på listen, Alireza Firouzja, som er den eneste som også er over 2800 poeng.

Verdensrankingen i sjakk Ekspandér faktaboks Dette er verdens ti beste sjakkspillere i desember 2021: Magnus Carlsen 2865 Alireza Firouzja, Frankrike 2804 Ding Liren, Kina 2799 Fabiano Caruana, USA 2792 Jan Nepomnjasjtsjij, Russland 2773 Levon Aronjan, USA 2772 Anish Giri, Nederland 2772 Wesley So, USA 2772 Shakhrijar Mamedjarov, Aserbajdsjan 2767 Aleksandr Grisjtsjuk, Russland 2764 38 spillere har 2700 ratingpoeng eller mer. Kilde: Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE)

– Med tanke på at konkurrentene har fallende rating, det er færre rangert over 2700 nå, er det en svært utfordrende tanke. Det overrasket meg litt, men han har det med å tenke gjennom slike ting. Det er nok noe han anser for å være et mål som kan bidra til motivasjon i hans karriere i klassisk sjakk fremover, sier pappa og manager Henrik Carlsen.

PAPPA: Henrik Carlsen sammen Magnus under VM i lynsjakk i romjula 2019. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

– Det var helt utenkelig

Den «magiske» grensen har tidligere vært et tema, og Carlsen har to ganger hatt 2882 å den offisielle rankingen, altså 18 poeng unna. Sist gang var i august 2019.

I 2014 hadde han 2889 poeng på «liveratingen», altså en direkteoppdatering som oppdateres fortløpende etter alle partier, ikke bare hver måned.

– Helt urealistisk er det jo ikke ... Men han må ha et halvår som han hadde våren 2019, og kanskje vel så det, sier Henrik Carlsen.

Fra januar til august 2019 klatret Magnus Carlsen fra 2835 til 2882 poeng – og tok med det 47 ratingpoeng på åtte måneder.

– Det er vel vanskeligere nå som det er færre rangerte over 2700?

– Litt kanskje. Hvis motstandernes lavere rating vil bety at han kommer til 2895 i stedet for 2900 vil ikke det være noe dårlig scenario. Han har satt et konkret mål, og det er det sjelden han har satt seg tidligere. Det er veldig interessant, sier Henrik Carlsen.

– Opprinnelig trodde jeg det var helt utenkelig at han skulle klare det. Så tok han et lite jafs i VM-kampen nå og er 35 poeng unna, sier sjakkekspert Tarjei Joten Svendsen.

Han er journalist i sjakknettstedet chess24, som eies av PlayMagnus.

– Nå tenker jeg at det er utenkelig, men ikke umulig, mener sier Svendsen.

Torstein Bae mener dette er overkommelig for den femdobbelte verdensmesteren fra Lommedalen.

– Jeg mener det er realistisk fordi det er ganske nære, han var bare 11 poeng unna å klare dette. Ut ifra det kan det være mulig for ham, men jeg tror det er noe han må bruke hele 2022 på. Selv om han gjør det kjempebra, trenger han flere turneringer på å bygge seg opp, sier Bae.

EKSPERT: Tarjei Joten Svendsen (i midten), her sammen med Henrik Carlsen (til venstre) og Peter Heine Nielsen under VM i 2014. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Én dårlig turnering kan ødelegge

Siden han er rangert som verdens desidert beste spiller, er det forventet at Carlsen vinner mesteparten av partiene han spiller. Hver gang han spiller uavgjort eller taper mister han poeng.

– Han må levere turneringer der han er opp mot karrierebeste, og må vinne alle turneringer han stiller opp i. Hvis han gjør en veldig god turnering kan han kanskje ta ti-femten poeng. Med 35 poeng opp trenger han tre-fire turneringer på rekke og rad, sier Svendsen.

– Men har han en dårlig turnering, er han tilbake på null, legger han til.

Kort fortalt: Magnus Carlsen må møte verdens beste spillere – og vinne nesten alt. Det siste året har flere i verdenseliten mistet rankingpoeng, noe som gjør det «umulige» målet enda mer vrient.

Første mulighet til å ta seg enda nærmere målet er turneringen i Wijk aan Zee, som starter 14. januar. VM i hurtig- og lynsjakk i romjula vil ikke påvirke hans rating, som blir stående på 2865 fram til 2022.