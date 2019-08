Uenige før EM – kun halve familien Ingebrigtsen håper på opprykk

– Jeg har ikke sett på startlista, og vet ikke hvilke nasjoner som er med, sier Henrik Ingebrigtsen.

Han er nok ikke alene om å ha det sånn to dager før lag-EM starter i Sandnes.

Norge er i 1. divisjon, altså på andre nivå, og skal kjempe mot Belgia, Nederland, Hviterussland, Tyrkia, Slovakia, Romania, Irland, Portugal, Ungarn og Litauen om førsteplassen som gir opprykk til superligaen.

Fnyser av manglende målsetting

Men vil egentlig Norge det? Det er det i hvert fall uenighet om.

– Vi har ikke diskutert noen målsetting. Det har ikke vært et tema på landslaget om vi skal rykke opp eller ei. Folk får gjøre jobben sin, så får vi se hva det blir, sier toppidrettssjef Erlend Slokvik.

FOR NORGE: Toppidrettssjef i Friidrettsforbundet, Erlend Slokvik (nr. to fra venstre) sammen med brødrene Ingebrigtsen i Sandnes. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Det er en heller laber målsetting, mener i hvert fall halve Team Ingebrigtsen.

– Nei, altså. Hvem er det som setter mål da? Jeg setter meg som mål å vinne, og jeg regner med at de andre utøverne her har tøffe mål. Vi som nasjon har som mål å være en av de beste nasjonene, og målet er jo alltid å vinne totalt. Å ha en annen målsetting enn det, vil ikke jeg kjenne meg igjen i, sier Jakob Ingebrigtsen, som stiller på 1500 meter.

– Vi er jo ikke fornøyd med å være i førstedivisjon. Jeg vil opp på det beste nivået. Vi er kanskje i en liga der Norge som land kanskje passer best inn, men vi vil yppe oss mot de beste landene som preger medaljestatistikken i mesterskap, mener Filip Ingebrigtsen.

– Ikke noe å gjøre på øverste nivå

Hver nasjon må igjennom 18 øvelser, pluss to stafetter for både kvinner og menn. Vinneren får 12 poeng, andreplassen 11 og så videre. At 400-meterfavoritt Karsten Warholm måtte trekke seg på grunn av sykdom, er med andre ord dårlig nytt for Norge – som antas å få tøffest konkurranse fra Nederland, Hviterussland og Belgia.

– Det er små marginer og vi må kare til oss de poengene vi klarer. Det var sure poeng at Karsten måtte melde forfall. Vi har toppen, men mangler bredden, og vi har ikke så mange å gå på som en del av de andre nasjonene her, sier Filip Ingebrigtsen.

Men han og lillebroren får ikke støtte fra resten av familien.

– Jeg er veldig godt fornøyd på nivå to. Jeg synes det er en fin plass å være på, og realistisk sett har man ikke den bredden i norsk friidrett til at man har noe langsiktig sett å gjøre på øverste nivå egentlig, sier Gjert Ingebrigtsen, som ikke tror Warholms forfall vil bli avgjørende.

– Selv med Karsten så hadde vi ikke rykket opp. Det er nok andre øvelser vi sliter vesentlig mer i.

MED FAMILIE: Henrik Ingebrigtsens kone Liva tar bilde av mannen og svigerfar Gjert, med datteren Charlotte på armen etter lag-EMs første pressetreff. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Mindre viktig

Alle de tre brødrene Ingebrigtsen er favoritter på sine distanser (Jakob, 1500m, Henrik 3000m og Filip 5000m), og det er første gang de deltar i lag-EM sammen. For to år siden ble flyet fra Sveits kansellert, mens eldstebror stilte for Norge for fire år siden. Og for Henrik Ingebrigtsen er det andre ting enn opprykk som er viktig denne helgen.

– Jeg synes egentlig det er greit å være på andre nivå. Da kan man teste litt på hvordan man responderer på å trene helt opp til konkurransedag, man kan teste litt nye taktikker, sko og prøve seg litt frem. Det er et mesterskap, men det er mindre viktig enn mye annet vi springer. Vi bruker det som fin mesterskapstrening, forteller han.

For Jakob handler uansett alt om å vinne konkurranser mot de beste.

– Hvis man vil velge å konkurrere mot dem som er nest best så er det jo fordi man er redd for ett eller annet. Målet med det man driver med er å være på topp, og da holder det ikke i divisjon to, slår 18-åringen fast.