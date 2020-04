UEFA: «Sportslege merittar» avgjer Europa-deltaking

I klartekst inneber det at det er dei nasjonale ligaene sjølve som skal plukke ut deltakarane. Men det må skje på klare premiss:

Klubbane skal veljast ut etter objektive, opne og ikkje-diskriminerande kriterium.

Utveljinga må stadfestast av alle relevante organisasjonar i heimlandet.

Men UEFA kan gripe inn og omgjere val av deltakande lag om dei ikkje er nøgde, skriver de torsdag.

Sheffield United til europaligaen?

EUROPALIGA? Ole Gunnar Solskjær må kanskje forberede seg på europaligaspel neste sesong. Foto: Justin Tallis / AFP

Det kan vere dårleg nytt for Sander Berge og Sheffield United. Den nyopprykte klubben i Premier League har gjort det sensasjonelt godt denne sesongen, og vil ha sjanse til meisterliga-plass dersom sesongen blir spela ferdig.

Men før korona-pausen låg dei på sjuandeplass med ein kamp mindre spela enn dei fleste laga over.

Det betyr at om Premier League ikkje får spela ferdig tidsnok, vil Liverpool, Manchester City, Leicester og Chelsea gå til meisterligaen. Her må det nemnast at City eigentleg er utestengd frå meisterligaen, men har anka avgjeringa til idrettens valdgiftsrett (CAS). Manchester United og Sheffield United tek dei to sikre plassane i Europaligaen, medan Wolverhampton går inn i kvalifiseringa.

London-klubbane Arsenal og Tottenham fell heilt utanfor.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Haaland og Ødegaard til meisterligaen

Men UEFA ber ligaene på det sterkaste jobbe for å finne løysingar for å fullføre sesongen.

I Spania vil Real Sociedad og Martin Ødegaard gå til meisterligaen med minst mogeleg margin. Real Madrid, Barcelona og Sevilla vil også vere med der. Atlético Madrid, som slo Liverpool på Anfield i meisterligaen i den aller siste kampen som blei spela før korona-pausen, må nøye seg med europaligaen.

Erling Braut Haalands Borussia Dortmund er nummer to i Tyskland og sikker på meisterliga.

Men frå Italia får ikkje storklubben AC Milan plass i nokon av turneringane.

DÅ DEI KUNNE JUBLE: Atlético Madrid slo Liverpool på Anfield den siste kvelden før koronaen sette stopp for fotballen. Neste sesong får dei ikkje vere med i meisterligaen, dersom sesongen ikkje kan spelast vidare Foto: Phil Noble / Reuters

Så godt som alle dei europeiske ligaene har full stopp under korona-krisa. Det er opp til regjeringane i dei ulike landa å bestemme når dei vil opne for fotballkampar igjen. Uansett vil dette bli utan publikum og publikumsinntekter ei stund framover.

Den tyske ligaen opplyste i dag at dei har planar for å starte opp igjen Bundesliga 9. mai.

– Men vi erkjenner at det avgjerande ordet ligg hos politikarane, seier ligadirektør Christian Seifert.