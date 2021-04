Uefa vil nekte stjerner å spille for landslaget: – Dette er dramatisk

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og president Aleksander Ceferin slår knallhardt tilbake mot planene om en superliga.

– Alle skal kunne kvalifisere seg til våre turneringer. Det skal ikke bare være for en liten eksklusiv grådig gruppe. Uefa og fotballverdenen står sammen mot de klubbene som bare er drevet av grådighet. Dette er kyniske planer, sier Ceferin ifølge NTB.

– Spillerne som deltar i den mulige nye serien, vil bli utelukket fra EM og VM. Vi er allerede i gang med å vurdere de juridiske sidene ved dette, legger Uefa-presidenten til.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og president Aleksander Čeferin slår knallhardt tilbake mot planene om en superliga. Foto: HANDOUT / Reuters

Solbakken reagerer

Det kan være dramatiske nyheter for det norske landslaget, som har flere spillere som er gode nok til å havne i superliga-aktuelle klubber.

Martin Ødegaard er det allerede som Arsenal-spiller, mens Erling Braut Haaland kobles til flere av klubbene som har tatt initiativ til turneringen.

Landslagssjef Ståle Solbakken rister på hodet av de nye planene. På spørsmål om han vil akseptere en utestengelse av sine spillere, svarer han:

– Jeg tror det vil bli et helt nytt scenario. Jeg tror landslagsfotballen nå, hvis man kommer så langt som det her, er død. Hvis ikke de beste spillerne er med, heller. Det er så mye som spiller inn, sier Solbakken til NRK.

Han kaller planene for «surrealistiske».

– Det (eventuell utestengelse, journ. anm.) er det minste problemet i dette. Det største er at hele fotballens grunnverdier og fotballens base blir helt ødelagt og borte, sier Solbakken.

Ståle Solbakken er bekymret. Foto: Aleksandar Djorovic / NTB

NFF er rolige

NFFs juridiske seksjonsleder Espen Auberg sier til NRK at han tror Uefa har tenkt til å lene seg på artikkel 49 i Uefa-statuttene hvis de ønsker å utestenge klubber fra hjemlig seriespill.

Han tror det er mer åpent hva som skjer med spillerne som deltar. Der har neppe Uefa like store muligheter til å sanksjonere, vurderer han.

– Jeg er sikker på at det kommer til å være møter og forhandlinger mellom partene. Jeg tror ikke man begynner med sanksjoner, sier Auberg.

Slik blir turneringen Ekspandér faktaboks 20 klubber skal delta. 15 av dem skal være faste, mens de fem siste plassene kan andre lag få ved å kvalifisere seg.

Det blir midtukekamper med alle klubbene. Klubbene skal samtidig delta i de nasjonale ligaene.

Turneringen begynner i august hvert år. De 20 lagene deles i to grupper med ti lag i hver gruppe.

De tre beste lagene fra hver gruppe går til kvartfinale.

Lagene som blir nummer fire og fem i gruppene spiller en playoff om de siste kvartfinaleplassene.

Sluttspillet spilles best av to kamper, mens finalen, som spilles i mai, spilles som én finalekamp.

NRK har spurt idrettsjuristene Kenneth A. Leren og Gunnar-Martin Kjenner om hva de tror kan bli konsekvensen for de norske spillerne ved superligadeltakelse.

– Veldig dramatisk

Kjenner sier dette minner han om hvordan Verdens antidopingbyrå (Wada) kan utestenge dopingtatte utøvere. Dette reguleres på overordnet nivå, det dreier seg om hvem som er konkurranseberettiget.

– Dette vil i så fall være veldig dramatiske nyheter for norske profiler som Martin Ødegaard, som allerede spiller for en av de 12 superligaklubbene, og Erling Braut Haaland som trolig er aktuell for mange av disse klubbene?

– Ja, det er klart det. Dette er dramatisk for veldig mange, spesielt de store stjernene, sier han.

– Bør NFF koble seg på her for å gi råd til de største stjernene sine her?

– Det tror jeg ligger litt utenfor NFFs rolle. NFF og forbundet går sjelden inn og gir råd til spillere i slike saker, og jeg tror ikke de vil gå ut og advare spillere mot å gå til for eksempel Manchester City eller Arsenal, sier Kjenner.

– Det kan jo i ytterste konsekvens bety at Haaland spiller i superligaen for en storklubb og ikke blir tilgjengelig for Norge?

– Ja, og han vil da tjene noen milliarder ved å spille der i stedet for landslaget, sånn er vurderingene.

Gunnar-Martin Kjenner tror dette vil gi utslag for norske spillere. Foto: Terje Pedersen / NTB

– I ditt hode er dette realistisk?

– Ja, det vil jeg absolutt si. Men det er først og fremst rådgiveren til den enkelte spilleren som har et ansvar her. Og jeg setter spørsmålstegn rundt kvaliteten på mange av agentene i dag, den er ikke veldig imponerende. Det er ikke naturlig at det er NFF som tar en rolle når det gjelder rådgiving av spillere her.

Leren ber på sin side om at man trekker pusten før man konkluderer.

– Jeg synes det er for tidlig å spekulere i det, jeg tror ting må få lande og roe seg litt, så må man se hva dette innebærer. Akkurat nå tror jeg dette er et utspill i en maktkamp, og det er umulig å se akkurat nå hvilke implikasjoner det vil få om seks eller 12 måneder, sier Leren.

Truer med liganekt

I tillegg til å true med landslagsnekt for spillere har også Uefa og Fifa truet med at deltakende klubber ikke får spille i hjemlig liga.

«De gjeldende klubbene vil bli utvist fra å spille i noen turneringer på hjemlig eller internasjonalt nivå, og spillerne deres kan bli nektet muligheten til å representere sine respektive landslag» skrev Uefa i pressemeldingen søndag kveld.

Også Premier League rykket ut med en offentlig uttalelse der de tar sterk avstand til planene for den såkalte superligaen.

– Dette vil undergrave hele spillets appell og ha en svært ødeleggende effekt for Premier League og ligaens medlemsklubber, skriver Premier League i en pressemelding.