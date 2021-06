Uefa svarer på kritikken

Gullpucken til Lesund

Gullpucken er den eldste og mest prestisjefylte individuelle utmerkelsen en spiller i norsk ishockey kan motta. I år går den høythengende prisen til Erlend Lesund.

Selv om sesongen hjemme også her ble avlyst tidlig i januar mener NIHF at tildelingskriteriene for Gullpucken Menn er innfridd. Det skyldes i hovedsak at man her fikk gjennomført VM.

I begrunnelsen fra Norges Ishockeyforbund står det blant annet: «Erlend Lesund har utviklet spillet sitt sesong for sesong, der han denne sesongen var en av de viktigste spillerne til Rögle i svensk eliteserie. Under årets VM tok han enda ett steg på den internasjonale arenaen, gjennom å videreføre utviklingen fra klubblaget. Dette gjorde han til en av lagets absolutt nyttigste spillere.»