Uefa slipper russiske 17-årslag tilbake i sine turneringer

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) besluttet på sitt styremøte i Limassol tirsdag å slippe Russlands G17- og J17-landslag inn i EM-turneringene igjen.

Det begrunnes med at barn ikke skal straffes for handlinger som utelukkende er forårsaket av voksne og at fotballen «aldri må slutte å sende budskap om fred og håp».

– Det er spesielt opprørende at en generasjon med barn på grunn av konflikten (krigen i Ukraina) fratas retten til å spille internasjonal fotball, står det i en uttalelse.

Russiske klubblag og alle Russlands landslag i alle eldre årsklasser, inkludert seniorlag, er fortatt utestengt fra Uefa-turneringer. (NTB)