Uefa-sjefen stemples som «desperat» etter oppgjør: – At ingen har dødd av skam

– I løpet av noen måneder er Superligaen blitt som en karakter fra «Rødhette og ulven», den er blitt en ulv som kler seg ut som en bestemor, klar til å spise deg opp. Men ingen er blitt lurt.

Det var under den tradisjonsrike presidenttalen på Uefa-kongressen at Aleksander Ceferin så sitt snitt til å slå nok en spiker i det han håper snart blir en forseglet superligakiste.

Mens Fotball-Europa fulgte nøye med brukte den 55-årige sloveneren oppsiktsvekkende mye tid på det som kun kan beskrives som en nådeløs tordentale mot prosjektet.

Aleksander Ceferin ble onsdag gjenvalgt som Uefa-president. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Slo ned som en bombe

Det hele begynte i 2021 da 12 klubber fra England, Spania og Italia på spektakulært vis kunngjorde at de hadde startet en privat superliga som skulle danne en egen turnering utenfor Uefas konkurranseparaply.

Nyheten slo ned som en bombe.

Og det tok ikke lang tid før den ble møtt av fordømmelse.

Kritikken ble så massiv at ni av lagene trakk seg og hele konseptet kollapset. Unnskyldningene fra skamfulle klubbeiere haglet.

Superliga-idéen fikk seg en ytterligere knekk da EU-domstolen i vinter ga full støtte til Uefa og deres monopol på å styre europeisk fotball.

Likevel nekter folkene bak superligaideen å legge den død.

– Superligaen er ikke død

Bernd Reichert leder arbeidet for A22 Sports, et selskap som ble opprettet for å ha hovedansvar for arbeidet med å opprette en europeisk superliga, sier til The Athletic at de jobber videre med å realisere det.

– Superligaen er ikke død, ikke i det hele tatt, den er veldig levende, sa Reichert rett før jul.

Senere i vinter gikk han ut i tysk presse og fortalte at A22 har vært i kontakt med omtrent 50 klubber for å utrede mulighetene for å finne en løsning som gjør at den nye turneringen kan bli en realitet.

Reichert fortalte at tilbakemeldingene fra klubbene i Europa tyder på en velvilje for å opprette en ny turnering, men som til forskjell fra den opprinnelige planen baserer seg på sportslige prestasjoner og er åpen for kvalifisering.

– At ingen har dødd av skam

Reichert sier at de ser for seg en turnering med 60-80 lag fra ulike ligaer, og at alle lag vil være sikret minst 14 europeiske kamper hver.

Han slo da fast at de utreder denne muligheten fordi «fotballens fundament er i ferd med å kollapse og det er på tide med en forandring».

Onsdag, foran hele Europas mektigste fotballedere i Lisboa, klarte ikke Ceferin å motstå fristelsen fra å slå tilbake.

– De som promoterer dette prosjektet hevder nå at de vil redde fotballen. At ingen har dødd av skam, sa han ironisk.

Aleksander Ceferin har lite til overs for privatisering av fotballen, slik han kaller det. Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Så la han ut på en lengre argumentasjonsrekke som bare kan beskrives som én ting:

Totalslakt av prosjektet.

– Skamfulle løgner foran sannhet. Aksjepriser foran sportslig verdi. Jakten på penger foran jakten på trofeer. Er det én ting vi aldri må glemme, er at fotball er folkets sport. Det vil det alltid være. Vi må utfordre myten om at privatiseringen av fotballen er en ustanselig prosess. Det er en tilstedeværende trussel, men sammen kan vi, og vil vi, snu historiens strøm. Hjemlige ligaer må forbli fotballens grunnlag, det er grunnmuren til den fotballen vi kjenner, sa Ceferin.

Foto: Armando Franca / AP

– Kan bli ulevelig

Grunnen til at han valgte å bruke så mye tid på dette under Uefas egen kongress, er at han mener fotballen slik vi kjenner den er truet. Og han mener Uefa trenger hjelp for å bevare den.

– Vi må aldri glemme at vi er en sportsorganisasjon, og vår myke makt er begrenset, uansett hva folk tror. Nå, mer enn aldri, trenger fotball støtte fra alle som elsker dette spillet, for å beskytte en modell som er større enn fotballen selv, sa Ceferin.

– Hvis gapet mellom rike og fattige vokser, og vi ikke klarer å stoppe middelklassens undergang, vil det i fotball, akkurat som i samfunnet, føre til at situasjonen blir ulevelig og hele pyramiden begynner å skjelve, la han til.

– Da kan du ikke delta

På pressekonferansen etter kongressen fikk Ceferin spørsmål om det kan ende opp med en Mesterliga-turnering uten Real Madrid, Barcelona og Juventus i fremtiden, dersom en revidert superligaturnering blir noe av.

– Dette er viktig for meg å understreke: Alle som vil organisere sin egen turnering, har lov til å gjøre det. Vi har ingen virkemidler som kan stoppe det. Men hvis du vil spille i en annen turnering, kan du selvsagt ikke delta i vår turnering, slår han fast.

Jan Petter Saltvedt skjønner at Uefa-presidenten er skremt. Foto: Martin Leigland / NRK

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt har forståelse for at Uefa-presidenten viet temaet mye oppmerksomhet i Portugals hovedstad onsdag.

– Ceferin snakker om ulven som kler seg ut som bestemoren til Rødhette. Men det han egentlig ser, er en ulveflokk, som ikke bare er stor, men også særdeles sulten. Og da er det ikke bare Rødhette som står i fare for å bli spist, men hele Mesterligaen, som er Uefas egne gullbukser. Superligaen og deres skapere er ikke døde, de bare omgrupperer, illustrerer Saltvedt.

– Desperat

Han mener det er tanken på hva som kommer i neste angrepsbølge som åpenbart plager Ceferin.

– Og det plager ham så mye at han, litt overraskende, bruker så stor del av taletiden på sin egen familiefest til å snakke om de virkelig mørke kreftene, sett fra et Uefa-ståsted. Ceferin er så engasjert i dette at han mest av alt fremstår som litt desperat ved tanken på hva som kan komme, mener Saltvedt.

NRK-kommentatoren mener Mesterligaen er det mest verdifulle Ceferin har. Og Saltvedt fortsetter i Uefa-sjefens eventyrspor med følgende metafor:

– Nå ligner han mer enn noe annet på Gollum, som vet han snart kommer til å miste den magiske ringen.

– Har ridd Uefa som en mare

Til tross for at han brukte en stor del av talen sin på Superligaen selv, rettet han kritikk mot pressen for å gjøre det samme.

– Med all mulig respekt: Jeg synes noen, kanskje særlig media, gir for mye oppmerksomhet til et prosjekt som er dødt. Uansett hva som skjer, dette vil ikke bli gjennomført, sier han.

Lise Klaveness, her etterfulgt av sin nye rådgiver Magnus Borgen, måtte innse at det ikke ble plass i Uefa-styret denne gangen. Foto: Armando Franca / AP

I kongressalen i Lisboa satt Lise Klaveness og fulgte med. Hun sier hun opplevde talen som «tydelig».

– Han snakker veldig lite om seg selv i taler, han snakker om fotballpolitikk. Han snakker om hva han liker og ikke liker, og gir signaler for fremtiden. Sånn sett så merker man tydelig forskjell i lederskapet til Infantino og Ceferin. Dette med superliga har vært noe som har ridd UEFA som en mare. Det at han er tydelig på det området tror jeg resonnerer godt i salen, sier Klaveness til NRK.

Hun fikk selv en tung dag i Lisboa da det ble klart at hun ikke ble stemt frem til en plass i Uefa-styret.

Da NRK spør Ceferin om dette er en tapt mulighet for Uefa, som nå fortsetter med et styre som består av 19 menn og én kvotert kvinne, argumenterer han med at dette var et demokratisk valg.

– Da er det vanskelig å si at noe er en misbrukt mulighet. Jeg stemmer ikke. Styremedlemmene stemmer ikke. Jeg blander meg aldri i valg. Debbie Hewitt ble valgt, selv om den andre kandidaten var en mann. For første gang i Uefas historie har vi en kvinnelig visepresident i Uefa. Jeg er sikker på at Lise gjør en god jobb og jeg er sikker på at hun har en lys fremtid i vår organisasjon også, svarer Uefa-presidenten overfor NRK.