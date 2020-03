Sommer-OL kan bli flyttet til desember

Ifølge BBC åpner den japanske OL-ministeren, Seiko Hashimoto, for å utsette årets sommer-OL til slutten av året.

Mandag skal Hashimoto ha sagt at de er forpliktet til å arrangere OL i kalenderåret 2020, men at dét «kan tolkes slik at det er lov å utsette det».

Samtidig understreket hun følgende:

– Vi gjør alt vi kan for at lekene skal gå som planlagt.

Asia er den hardes rammede verdensdelen av koronaviruset. Sommer-OL skal etter planen arrangeres fra 24. juli til 9. august.

Forrige uke sa IOC-styrets lengst sittende styremedlem, Dick Pound, at OL i ytterste konsekvens kan bli avlyst.

Nå gjør OL-ministeren det klart at de altså har andre virkemidler som vil settes inn før en eventuell avlysning.

Uefa: – Har planer for ulike scenarioer

Uefas generalsekretær Theodore Theodoridis og Uefa-president Aleksander Ceferin under tirsdagens pressekonferanse. Foto: Yves Herman / Reuters

Et annet stort idrettsarrangement til sommeren er fotball-EM, som for første gang spilles i flere europeiske byer.

Styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har vært samlet til kongress i Amsterdam. Der har blant annet utbruddet av koronaviruset og mulige konsekvenser for fotball-EM stått på agendaen.

– Vi ønsker ikke å overreagere, men vi er klar over situasjonen og har kontakt med helsemyndighetene i de ulike landene og WHO, fortalte Uefas generalsekretær Theodore Theodoridis under en pressekonferanse tirsdag.

Han la samtidig til:

– Glem ikke at EM starter i juni. Men vi kan berolige dere med at det er utarbeidet planer for ulike scenarioer, fortalte han til pressen.

Uefa-president Aleksander Ceferin er sikker på at det blir fotball-EM som planlagt. Foto: Andreas Solaro / AFP

– Vi tar hånd om det

Under pressekonferansen ble også Uefa-ledelsen spurt om det kan bli aktuelt å flytte noen av kampene under EM på grunn av koronaviruset. EM-sluttspillet skal spilles i 12 ulike land.

– Vi ønsker ikke å starte spekulasjoner om hva som kan skje om tre - fire måneder, svarte Theodoridis.

– La oss nå være optimistiske, formanet Uefa-president Aleksander Ceferin under pressekonferansen.

– Vi tar hånd om det - og vi er sikker på at vi skal takle dette, sa Ceferin, som svarte nei på spørsmålet på om Uefa hadde satt seg en endelig deadline når det gjaldt utfordringer knyttet til viruset.

EM-sluttspillet skal spilles i 12 ulike land. Foto: Natalie Hillestad Tveitan / NRK

Mange kamper utsatt

Virusfrykten har likevel skapt store problemer for avviklingen av fotballkamper i flere land.

Den sveitsiske regjeringen har blant annet besluttet å avlyse alle arrangementer som samler mer enn 1000 tilskuere.

Det har ført til at alle sveitsiske fotballkamper i eliteserien og 2.-divisjon fram til 23. mars har blitt utsatt.

Også i Italia og Kina er flere kamper utsatt som følge av koronaviruset. Det kan få praktiske følger i Italia, der serien må være ferdigspilt 24. mai på grunn av sommerens EM-sluttspill.

– Akkurat nå er vi i en ventefase. Vi vurderer land for land, og fotballen må følge de retningslinjene som kommer fra de individuelle nasjonene, sa visepresident i Uefa, Michele Uva, i et intervju gjengitt av det svenske nyhetsbyrået TT nylig.

– Gjennomføringen av konkurransene vil bare stoppes dersom situasjonen utarter, fortsatte fotballtoppen.

Blant byene som står som arrangør er den italienske hovedstaden, Roma, men så langt er ikke byen definert som et smitteområde.

EM-sluttspillet i fotball spilles fra 12. juni til 12. juli, der Norge med seier i to kvalifiseringskamper i slutten av mars kan kvalifisere seg.