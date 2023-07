Uefa med pinlig flaggtabbe: – Er det hjemmesydd?

– Er det hjemmesydd? Hvor får man tak i sånne? sier Einar Tørnquist og ler når NRK viser han bildene av flagget.

Norge blåste inn hele fem mål i den første omgangen mot Hellas i U19-EM tirsdag kveld, men bak målet der Norge herjet vaiet et uvanlig flagg i vinden.

Slik så det norske flagget ut:

På flagget er de hvite feltene for små. Flaggloven fra 1898 slår fast at Det norske flaggets proporsjoner skal ha bredde 6–1–2–1–12 og høyde 6–1–2–1–6.

– Geometrien er ikke til å ta feil av, mener Tørnquist som er en ivrig fotballsupporter og har god innsikt i vexillologi.

– Jeg er forvirret og rådvill

Ifølge Store Norske Leksikon skiller nordiske korsflagg seg fra andre flagg nettopp ved at den vertikale stripen i korset er forskjøvet mot flaggstangen.

Det er nok ny informasjon for Uefa og arrangøren som hengte opp flagget.

REAGERER: Einar Tørnquist har god peiling på flagg. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Det er ingen som lager sånne flagg. Det må være en person som har laget det selv, spekulerer Tørnquist.

Komikeren har egen geografipodkast og har gitt ut bok med all verdens flagg. Der er ikke denne varianten med.

– Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Jeg synes det er imponerende. Å få tak i feil flagg krever langt mer enn å få tak i et riktig. Noe må ha skjedd. Jeg er forvirret og rådvill over hvordan vi har havnet her, sier Tørnquist.

Norges flagg ble vedtatt etter en avstemning i 1821 og er tegnet av Fredrik Meltzer.

– Norge var et kristent land, derav det skandinaviske korset i midten, som Sverige og Danmark. Rødt hvitt og blått kommer av frihetens farger etter den franske og amerikanske revolusjon, sier Jan Henrik Munksgaard.

– Har ikke peiling

Munksgaard er nå pensjonist, men har skrevet en bok om det norske flagget. Han har en forklaring på hvordan det norske flagget under U19-EM ble seende ut som det gjorde:

– Alle verdens flagg har ulike lengder og bredder. Og det norske er noe annerledes. Når de skal standardiseres på en stadion, så vil de ha det til å være likest mulig. De lager det veldig ofte i én form, og da blir en god del flagg litt annerledes, forklarer Munksgaard.

EKSPERT: Jan Henrik Munksgaard har skrevet bok om det norske flagget. Foto: Vest-Agder-Museet

Flaggeksperten er i likhet med Tørnquist lite imponert av det europeiske fotballforbundet.

– De som administrerer idrettsarrangementer har jo ikke peiling på dette i det hele tatt. Dette sendes til en flaggfabrikk, så lager de det som er greiest for dem. Det er veldig vanskelig å få alle til å være helt nøyaktig. Det er synd å si det, for jeg bryr meg veldig om dette, sier han.

Uefa på sin side mener at flagget skal være korrekt.

– Det kan være et spørsmål om kameraperspektiv eller vinden. De samme flaggene er jevnlig brukt i andre internasjonale konkurranser, skriver Uefas presseavdeling i en e-post til NRK.

– Vi har ikke mottatt noen kommentarer fra det norske apparatet på plass, legger de til.

I selve kampen blåste det bokstavelig talt medvind for Norge, som scoret hele fem mål i førsteomgang. Etter sidebytte fikk Norge vinden og fire mål i fleisen.

– I andre omgang var sola lav i tillegg, så det var vanskelig når de slo lange baller mot oss. Det var vanskelig for forsvaret å lese hvor ballen skulle falle. Man måtte kalkulere vinden og det var flere ganger de nesten måtte bare gjette hva som ville skje, sier landslagstrener Luis Pimenta om de utfordrende vindforholdene.