Uefa hardt ut mot toppklubbenes planer: – Et kynisk prosjekt

Flere av de rikeste og største klubbene i Europa ser ut til å gjøre alvor av planene om å lage en egen liga for verdens beste klubber.

Ifølge New York Times har storklubber som Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Real Madrid, Juventus og AC Milan i flere måneder snakket om å opprette en slik liga. Avisen skriver at planene kan annonseres allerede søndag kveld. Også Daily Mail og The Mirror i England skriver at dette kan skje allerede i kveld.

– Hvis dette skjer ønsker vi å understreke at både vi og de nasjonale forbundene vil stå sammen i forsøket mot å stoppe dette kyniske prosjektet, et prosjekt som er basert på egne interesser for noen få klubber i en tid hvor samfunnet sårt trenger solidaritet, skriver det europeiske fotballforbundet (Uefa) i en pressemelding.

Vil utestenge klubbene fra mesterligaen

12 klubber har allerede signert en avtale om å delta i ligaen. Seks av disse er fra England, tre fra Spania og tre fra Italia, ifølge vanligvis velinformerte New York Times.

– Vi vil vurdere alle mulige tiltak, både rettslige og sportslige, for å forhindre at dette skjer. Fotball er basert på åpne konkurranser og sportslige meritter, skriver Uefa.

De truer også med å utestenge klubbene som eventuelt deltar i denne ligaen fra mesterligaen og andre internasjonale turneringer.

Både den amerikanske avisen og Uefa skriver at tyske og franske lag foreløpig har takket nei til å delta i en slik liga.

Uefa har planer om å annonsere nye planer for mesterligaen mandag, men nå kan altså toppklubbene ta dem på senga med sin egen annonsering.

Ifølge NTB er det planlagt en liga med 20 klubber, hvorav 15 eller 16 skal være permanente medlemmer.

– Undergraver hele spillet

Også Premier League fordømmer planene om å opprette en slik liga. I praksis ønsker toppklubbene å spille deres egen superliga istedenfor mesterligaen. Det vil naturligvis føre til store inntekter for noen få klubber, mens Uefa og mesterligaklubbene står i fare for å tape store summer i markeds- og TV-inntekter.

– Supportere kan nå drømme om at deres lag skal klatre til topps og spille mot de beste. Vi mener at konseptet med en europeisk superliga vil ødelegge denne drømmen, skriver Premier League i en pressemelding.

– En slik liga vil undergrave apellen til hele spillet og ha en skadelig innvirkning på de umiddelbare og fremtidige utsiktene til Premier League, skriver de videre.