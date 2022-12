Udnes Weng spurtslått i dramatisk avslutning – Karlsson vant

Riiber best i hoppbakken

Jarl Magnus Riiber hoppet sist, hoppet best og går tar fatt på langrennsdelen av søndagens kombinertrenn med en luke på 16 sekunder.

– Det var en godkjent omgang. Det er fortsatt litt å gå på, sier Riiber til NRK etter hoppingen.

Østerrikske Mario Seidl går ut som nummer to, mens Jens Lurås Oftebro starter som nummer tre, 28 sekunder etter Riiber.

- Jeg er veldig happy. Jeg skulle gjerne hoppet like godt som Jarl og gått sammen med ham, men han er på et litt høyere nivå i bakken. Jeg er først og fremst veldig fornøyd med mitt hopp og skal gjøre det jeg kan for å gå et godt langrenn, sier Lurås Oftebro til NRK.

Det var de to som sørget for at Norge fikk et godt utgangspunkt: Lurås Oftebro og Riiber hoppet helt til slutt, og før det var Andreas Skoglund Norges beste på det som da var 15. plass. Han går nå ut som nummer 17, ett minutt og 52 sekunder bak Riiber.

Det var Jens Lurås Oftebro som vant lørdagens kombinertrenn. Da var han best i både hoppbakken og langrennssporet, mens Riiber endte på en 2. plass.

Nå har den norske duoen gode muligheter til å fullbyrde en strålende helg på Lillehammer når langrennsdelen av rennet starter klokken 14.45.