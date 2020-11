Udnes Weng overrasket: – En fenomenal finale

Fredag sesongåpnet langrennseliten i Norge på Beitostølen med en klassisk sprint.

Der knuste Lotta Udnes Weng resten av Norgeseliten da hun dro rett ifra Ane Appelkvist Stenseth og Anna Svendsen på slutten av sprintfinalen.

– Lotta var veldig sterk

– Jeg hadde mål om en finaleplass. I den siste bakken måtte jeg bare kjøre på og gi det jeg var god for, sa Udnes Weng etter seieren.

Lotta Udnes Weng vant sprinten på Beitostølen Du trenger javascript for å se video.

Inn på oppløpet hadde hun en stor luke ned til resten av løperne, og vant til slutt med god margin.

– Jeg tenkte ikke på luka. Jeg vet at de også biter godt fra seg på oppløpet, forklarte Nesløperen videre.

Stenseth sa etter målgang at målet hennes for dagen var å gå hardt i alle heatene.

– Det var litt av en krigedag, jeg måtte gå litt i meg selv og ville ha det litt vondt. Men Lotta var veldig sterk i siste bakken i finalen. Det er skikkelig stas, sa hun til NRK etter løpet.

I kommentatorbua var de også imponerte over prestasjonen til Udnes Weng.

– En fenomenal finale, utbrøt Torgeir Bjørn etter målgang.

KNUST: Kristine Stavås Skistad måtte gi tapt allerede i semifinalen, der hun kom i mål som fjerde kvinne, et godt stykke bak Stenseth og Lotta Udnes Weng. Foto: Geir Olsen / NTB

Skistad tidlig ute

Tidligere i uken har det vært kritikk av arrangøren for å ha tillatt like mange servicepersoner som kvinneløpere på sesongåpningen på Beitostølen. Det har blant annet ført til at Kristine Stavås Skistad ikke får delta i distanseløpet. Hun er derimot blant løperne som får stille på klassisksprinten fredag.

Skistad måtte også gi tapt allerede i semifinalen fredag. Der ble hun distansert av halve feltet og endte på fjerdeplass, langt bak Lotta Udnes Weng og Ane Appelkvist Stenseth.

– Det har vært en tung dag foreløpig. Jeg håper jeg kvikner til. Men jeg tror jeg må da dette som trening i dag, sa Skistad etter å ha gått videre bak Stenseth fra kvartfinalen.

I den andre semifinalen tok Anniken Alnæs og Anna Svendsen seg videre etter å ha vært overlegne inn på oppløpet.

Julie Myhre faller Du trenger javascript for å se video.

I kvartfinalen falt Julie Myhre på toppen av siste bakke i hard kamp mot Anikken Alnæs og Tiril Udnes Weng. Hun satte staven mellom beina og knakk staven.

– Jeg kjente jeg hadde skikkelig flyten, men så må man klare stokke armene og føttene. Det var kjederlig, det var over toppen jeg skulle tråkke til, sier Myhre etter målgang.