Ubeleilig intervjubonanza for Tomac

– Serr? spurte Tomac og kikket forfjamset bort på håndballjentenes mediesjef Halvor Lea da hun ankom mandagens pressetreff.

Da hadde Vipers-spilleren akkurat fått utdelt oversikten som viste at hun den kommende halvtimen skulle gjennom 11 intervjuer - flest av de norske spillerne som var tilgjengelige for pressen.

– Det har aldri skjedd før. Det pleier å være ett eller to intervjuer, men nå var det fullt opp, sier Tomac til NRK.

Leser på kafé

Og akkurat denne formiddagen, rundt 13 timer etter at 26-åringen bidro sterkt til norsk seier over Danmark i det som kanskje var hennes beste landskamp noensinne, var ikke timingen god.

– Typisk! Det passer veldig dårlig siden jeg skal lese til eksamen. Jeg hadde planlagt dagen, men samtidig er det bare gøy å få oppmerksomhet, sier Tomac i det aller siste av de 11 intervjuene.

GOD: Marta Tomac imponerte da hun fikk sjansen mot Danmark søndag. Foto: Tt News Agency / Reuters

Tirsdag 20. desember, to dager etter EM-finalen, har hun eksamen i makroøkonomi. Alle ledige stunder under mesterskapet i Sverige brukes derfor til lesing. Eller - det var hvert fall planen på forhånd.

– I dag er det lesing, fysisk trening og avslapping. Det handler om å få mest mulig overskudd.

– Hvordan funker det å kombinere EM-spill med lesing?

– Helt jævlig. Man planlegger å lese hver dag, men det ender bare med litt på fridagene, og det blir veldig oppstykket. Vi har taktikkmøter og slikt innimellom så det blir konstant en dårlig følelse.

Realist

Etter 22-20-seieren over Danmark ble Tomac trukket frem som en av de viktigste årsakene til at Norge nå langt på vei er klare for semifinale.

Selv svarer 26-åringen meget beskjedent på spørsmål om hvorfor hun tror hun er så populær blant de norske journalistene dagen derpå.

– Det er vel på grunn av det jeg presterte i går, men det var en lagseier der andre bidro til å gjøre meg god. Jeg er fornøyd med egen innsats, men det var en del momenter som var veldig bra og andre som var mindre bra. Jeg glemmer fort det gode og konsentrerer meg om det jeg burde gjort bedre, forteller Tomac.

– Hvordan ligger du an med tanke på eksamen nå?

– Jeg er en elev som prøver å få best mulig karakter hver gang, men denne gangen er jeg realist. Det handler om å stå. Går vi hele veien har det ikke noe å si om jeg stryker!

PS! Også Marit Malm Frafjord har brukt EM til å lade opp til eksamen. Hun leverte sin oppgave mens åtte av de andre spillerne møtte pressen mandag.