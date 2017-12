Uavgjort mellom storlagene tross seks mål

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Med Liverpool på fjerdeplass og Arsenal på plassen rett bak, med ett poeng mindre, var dette en nøkkelkamp i jakten på Champions League-plass neste sesong.

Liverpool fikk hvile spillerne sine i midtuken, mens Arsenal spilte ligacup-kvartfinale. Det var kanskje det som gjorde at Liverpool var giftigst de første 45 minuttene.

Liverpool startet best

Etter 26 minutter prøvde Mohamed Salah å finne Philippe Coutinho langs bakken foran Arsenal sitt mål. Laurent Koscielny kom i midlertidig i veien og sørget for at ballen spratt opp perfekt for Coutinho som headet ballen forbi Arsenal sin keeper.

Liverpool var klart best og kunne scoret flere mål i den første omgangen.

Den andre omgangen startet også strålende for bortelaget. Mohamed Salah, som kanskje er den beste spilleren i Premier League for øyeblikket gjorde mye av jobben selv før han fikk skutt ballen i mål via Arsenal-innbytter Shkodran Mustafi, 2–0.

Fire mål på seks minutter (!)

Da trodde kanskje mange kampen var kjørt, men i stedet bestemte Arsenal seg for å våkne, og våkne gjorde de.

Etter vakkert spill av London-klubben fikk Héctor Bellerín lempet ballen inn i 16-meteren til Liverpool, Der kom Alexis Sánchez susende og fikk headet ballen i mål bak Simon Mignolet.

To minutter senere bestemte Granit Xhaka seg for å brenne til på et langskudd. Midtbanespilleren er kjent for å skyte hardt, men treffer ikke alltid der han vil. Heller ikke denne gangen fikk sveitseren drømmetreffet, men ballen gikk likevel forbi en noe passiv Liverpool-keeper.

Bare to minutter etter Xhaka sitt utligningsmål snudde Arsenal kampen. Özil og Lacazette kombinerte fint før franskmannen fikk skutt den i nettet. 3–2

Liverpool nektet å gi seg. Med 20 minutter igjen å spille scoret Roberto Firmino. Petr Cech var på ballen, men den duppet likevel bak han i mål. Nervene var til å ta og føle på.

Selv med flere halvsjanser til begge lagene klarte ingen å score flere ganger, dermed endte den svært underholdende kampen 3–3.

Alex Oxlade-Chamberlain startet på benken, men fikk etter hvert sin første kamp mot sine gamle lagkamerater uten å utmerke seg.

Med dette resultatet er lagene uendret på tabellen. De andre topplagene skal spille i morgen.