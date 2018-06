Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Kroppsspråket fra start har vist at han skulle vise seg fram i dag. Når du setter tre scoringer, så går jeg tom for superlativer, kommenterte TV 2s ekspert Petter Myhre.

Mot alle odds ble Cristiano Ronaldo VM-åpningens store spiller etter hat trick mot forhåndsfavoritt Spania. For kun timer før kampstart ble Portugals store stjerne dømt til fengsel for skattefusk.

Oppladningen til Spania var heller ikke optimal ettersom hovedtreneren, Julen Lopetegui, fikk sparken to dager tidligere etter å ha takket ja til trenerjobben i Real Madrid.

Før lagenes VM-åpning var derfor det store spørsmålet hvem som var hardest preget. Allerede etter tre minutter fikk vi svaret.

Straffescoring og keepertabbe

Nacho Fernandez hadde så vidt fått i gang beina før Ronaldo var i ferd med å runde han, og spanjolen så seg nødt til å felle Portugals nummer syv. Dommeren var ikke i tvil idet han pekte mot krittmerket. Ronaldo ville ta straffen selv og sendte kula høyt til høyre mens David de Gea slang seg til venstre.

– Det ser enkelt ut og det ser alltid enkelt ut når de beste gjør det, mente Myhre.

Det tok riktignok ikke lang tid før spanjolene reiste seg igjen. Diego Costa, som ikke hadde en eneste avslutning på mål i forrige mesterskap, vant brytekampen mot Portugals Pepe og sendte ballen forbi Rui Patrício på første forsøk.

Isco hamret ballen i tverrliggeren og ned på mållinja minutter senere, men hadde ikke marginene på sin side. Mot spillets gang og helt ut av ingenting var det i stedet Portugal som kunne sette inn 2-1, signert ingen ringere enn Cristiano Ronaldo.

Spanias sisteskanse gjorde en kjempebrøler på Ronaldos skudd fra 17–18 meter, og spanjolene lå under til pause.

Frispark-perle

Men etter sidebytte ble kampen snudd på hodet. Først kriget Diego Costa seg til nok en VM-scoring etter en innøvd frisparkvariant. Deretter fikk Nacho, spilleren som laget straffe etter bare tre minutter, en etterlengtet revansje.

Nacho ladet kanonen, fyrte av og på halvvolley sendte han kula via stolpen og i nettet. VMs desidert flotteste scoring til nå.

– Det er revansjenes aften! utbrøt TV 2s Myhre.

Men han som fikk den største revansjen var Ronaldo.

Da alle trodde løpet var kjørt for Portugal, satte han inn sitt tredje for kvelden. Denne gangen på et perfekt slått frispark i det 87. minutt. Portugal-kapteinen klistret ballen i høyre kryss og sørget for poengdeling og 3–3 i VM-åpningen.

Skattefusk til tross, som så mange ganger tidligere er Christiano Ronaldo Portugals aller største helt.