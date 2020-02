Katastrofestart for Hovland

Golfesset Viktor Hovland har fått en tung start på PGA-turneringen i golf i Florida. Nordmannen er sju slag over par etter første runde. Hovland må være topp 70 etter morgendagens runde for å klare cuten og dermed få spille lørdag og søndag. I fjor gikk cuten på to slag over par.