Tyskland gikk fra «stolpefest» til målbonanza mot Danmark

Hovland misser cuten i Scottish Open

Viktor Hovland fortsatte å slite da han spilte fredagens runde på tre slag over par. Han får ikke spille mer i Scottish Open.

Det vil seg ikke for Norges beste golfspiller for tiden. Tre uker etter den brutale formkollapsen i US Open strevde Hovland i skotske North Berwick.

Første bogey kom allerede på hull to, og han noterte to til på det femte og sjuende. Hovland rettet litt på situasjonen med birdier på hull tre og ni.

Sju strake hull på par fulgte før han avsluttet dagen surt med to bogeyer. Dermed ender han sju slag over par. Det holder ikke til mer enn en foreløpig 111.-plass.

Dermed misser Ekeberg-gutten cuten for andre gang på rad. Hovland har ikke spilt en tellende konkurranse siden marerittet i årets tredje majorturnering forrige måned. (NTB)