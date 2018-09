Grøvdal om hetesjokket: – Folk kollapset, tre ble båret ut på båre

VM i Beijing i 2015 ble en smertefull lærepenge for Karoline Bjerkeli Grøvdal og norsk friidrett. Nå skal Olympiatoppens nye klimakammer sørge for at VM i Doha, som starter om nøyaktig et år, ikke blir et nytt hetesjokk.